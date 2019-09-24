Мотодевочка снова шокировала окружающих танцами на скорости во Владивостоке

Мотодевочка сняла очередное опасное видео своей поездки на байке во Владивостоке. Девушка проезжала по городу на высокой скорости и танцевала под музыку в наушниках, чем удивляла и восхищала прохожих, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Звезда инстаграма Элина Олесик живет в приморской столице и регулярно привлекает внимание окружающих своим экстремальным увлечением мотоциклами. Видео с ее поездками набирают десятки тысяч просмотров в социальных сетях, а фотографии, после выкладки, моментально разбирают интернет-паблики.

Последнее, всколыхнувшее общественность видео буквально за несколько часов набрало множество лайков и комментариев. А ведь с помощью него девушка просто-напросто хотела пожелать всем хорошего дня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/733789" frameborder="0"></iframe> Элина Олесик регулярно снимает свои поездки по Владивостоку. Видео взято с официального аккаунта: aleksaboo.! другой источник

Сама она комментирует ролик так.

- Я обычно жестикулирую руками, пою песни про любовь во всю голосину и комментирую ситуацию на дорогах. Короче - полное уединение с собой. Хорошего дня ребята.

Однако далеко не все свидетели ее действий, по словам девушки, могут их понять.

- Когда ездила по городу, видящие меня люди, наверное, думали, что я не в себе, - предполагает Элина.

При этом в комментариях под роликом многие восхитились смелостью и красотой мотодевочки. Также пожелали везти транспорт осторожно.

- Как это опасно красиво. Только будь всегда аккуратна, - пишут подписчики, беспокоящиеся за безопасность и здоровье Олесик.

Своих поклонников девушка разочаровала тем, что это последнее видео, оставшееся на GoPro, поэтому новое выйдет не скоро.