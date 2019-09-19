Приморские селяне показали свой товар лицом

На прошлой неделе на центральной площади Владивостока сельскохозяйственная ярмарка развернулась в «неурочное время», однако покупательский спрос оказался даже выше традиционной торговли по выходным. Дело в том, что 11-12 сентября здесь проходила выставка-ярмарка «Приморские продукты питания». А значит, пищевые предприятия и фермерские хозяйства представили самую вкусную продукцию, которая производится в регионе. Свой товар лицом показали более 60 компаний, приехавших на мероприятие со всех территорий края. Хлебобулочные и кондитерские изделия, овощи, ягоды, мед, мясо-молочную продукцию и многое другое можно было купить по доступным ценам.

«Молочные реки»

Участников выставки приветствовал губернатор края Олег Кожемяко. В своем выступлении он акцентировал внимание сельхозпроизводителей на важности развития молочного животноводства. Глава региона подчеркнул, что предприятия этого профиля могут воспользоваться государственной поддержкой:

- Основная часть субсидий предусмотрена на строительство молочно-товарных ферм, покупку племенного скота, поддержку семенного животноводства. При этом субсидирование сданного литра молока будет зависеть от качества продукции и продуктивности. Молочная отрасль Приморья имеет большие перспективы. За пять лет нужно увеличить обеспеченность населения молоком местного производства с 27 до 50 процентов.

В этом году в Приморье существенно выросла поддержка молочного и мясного животноводства. На создание семейных ферм по этому направлению максимальный размер гранта составляет до 40 миллионов рублей, начинающим фермерам - до трех миллионов рублей. Кроме того, фермеры могут получить субсидию до 10 тысяч рублей на одну корову в год, на северных территориях сумма составляет 12 тысяч рублей. Предприятиям выплачивается из бюджета в зависимости от произведенных объемов - от двух до пяти рублей за каждый литр. Средства предусмотрены в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013-2021 годы.

И надо сказать, что в дни работы выставки-ярмарки молочные прилавки радовали изобилием и разнообразным ассортиментом: от обычных сметаны и йогуртов до экзотического в Приморье козьего сыра.

Кстати, Олег Кожемяко поставил задачу - обеспечить все детсады, школы и интернаты молочной продукцией собственного производства. По инициативе губернатора ученики начальных классов ежедневно получают бесплатный стакан молока. Так что со сбытом у фермеров проблем не возникнет.

Хорошие семена - залог развития овощеводства.Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

«Хлеба и зрелищ»

Мероприятие традиционно открылось парадом караваев. Небольшим пекарням, конечно, было очень сложно соперничать с крупными хлебопеками, хотя они очень старались и показали удивительной красоты выпечку. Но превзойти пятикилограммовое произведение пекарского искусства от «Владхлеба» никому не удалось. Каравай был создан тематическим, посвященным старому Владивостоку. На нем даже удалось изобразить стелу, которая встречает гостей столицы Дальнего Востока на въезде в город.

В своеобразное шоу превратилась и дегустация различных «деликатесов», устроенная многими участниками ярмарки. У некоторых прилавков царил настоящий ажиотаж.

Для покупателей была подготовлена концертная программа с участием коллективов художественной самодеятельности и профессиональных артистов, работали фотозоны и интерактивные площадки. Хозяйки охотно делились семейными рецептами домашних заготовок. Торговые места многие участники выставки оформили красочно и оригинально. К примеру, детей было не увести от вольеров, в которых непринужденно разгуливали живые гуси, индюки и перепелочки.

- Для меня открытием стало предприятие, где индюков выращивают, это же уникальная вещь! Такие хозяйства надо поддерживать и расширять, - оценил экспозицию председатель регионального отделения общественной организации «Садоводы России» в Приморском крае Александр Юртаев.

Для участников выставки-ярмарки полезным мероприятием было заседание круглого стола, за которым производители Приморья совместно с представителями власти обсудили реализацию национальных проектов по увеличению экспорта и поддержке малых форм хозяйствования. Задача нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» - увеличить объемы несырьевого экспорта из Приморья почти в два раза, с 2 миллиардов долларов США в 2018 году до 3,9 миллиарда к 2024 году. Глава Приморского края считает, что на внешнем рынке необходимо делать акцент на продаже сельскохозяйственной продукции, которая пользуется большим спросом в странах АТР.

- Край может и должен представлять свою продукцию. В первую очередь это мед, дикоросы, сельхозпродукция, даже то же сено, потому что на него есть спрос. Нужно расширять рынки, завоевывать их, выезжать и договариваться, - подчеркивает Олег Кожемяко.

Наука накормит

Глядя на овощное изобилие, представленное на выставке «Приморские продукты питания», даже не верится, что августовские тайфуны и ливни поставили под угрозу урожай 2019 года. В зонах рискованного земледелия, к которым относится Приморский край, для растениеводов ключевой фактор - качество семян и их селекция применительно к климатическим условиям региона. Импортные семена, как правило, на второй год теряют показатели всхожести, а уже капризы приморской погоды они и вовсе не выдерживают. То есть приморским сельхозпроизводителям необходимы местные сорта или хотя бы районированные. Сегодня в Приморском крае работает семь семеноводческих предприятий. Координацией деятельности в области семеноводства занимается Приморский НИИСХ.

- Наш институт ведет не только фундаментальные исследования, но и поисково-прикладные. В том числе мы создаем новые сорта культур, которые выращиваются в Приморском крае и актуальны для всего Дальнего Востока. Мы работаем по традиционным технологиям селекции, поэтому наша продукция натуральная, не имеющая никакого отношения к ГМО, что сейчас востребовано во всем мире, - рассказал директор Приморского НИИСХ кандидат сельхознаук Алексей Емельянов, который является также председателем профильного экспертного общественного совета.

Ученый акцентировал внимание на востребованности местной продукции сельхозпроизводства и продуктов питания на крупнейших рынках и подчеркнул, что «чтобы быть конкурентоспособными, нужно производить наукоемкую продукцию».

Перепелиные яйца - новый продукт для сельхозпроизводителей региона.Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Важно!

11 сентября в рамках XXIII выставки «Приморские продукты питания» прошла церемония награждения победителей конкурса «Лучший товар Приморья - 2019». Дипломы «чемпионов» директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Андрей Бронц вручил за колбасные изделия торгового дома «ВИК», компаний «Надежда-95» и «Ратимир», рыбные изделия компании «Гранд Марин Фиш», сыры компании «Провиант», хлебобулочные изделия торгового дома «Владхлеб» и «Хлебного дома», овощную продукцию «ДЭМ-Лазурное» и другие приморские продовольственные товары. Конкурс является региональным этапом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Так, в прошлом году в число победителей вошли 10 продовольственных товаров из Приморского края.