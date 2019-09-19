Более пяти тысяч школьников бесплатно отдохнули в загородных лагерях

Сложная семейная ситуация - еще не повод испортить летние каникулы детям. На помощь родителям, оказавшимся в непростых условиях, ежегодно приходит департамент труда и социального развития Приморского края. Минувшее лето не стало исключением. И даже капризы погоды не помешали полноценному отдыху ребят, подопечных ведомству. Об итогах летней оздоровительной кампании «Комсомолка» побеседовала с начальником отдела по работе с семьями и детьми в трудной жизненной ситуации региона Наталией Варламовой.

Интересно и полезно

- Наталия Васильевна, где провели летние каникулы ребята, родители которых не смогли организовать отдых своих детей за счет семейного кошелька?

- Департамент приобрел за счет средств краевого бюджета более пяти тысяч путевок в загородные оздоровительные центры, среди которых есть как муниципальные учреждения, например лагерь «Надежда» в Уссурийске, «Родник» в Черниговском районе, «Горный» в Спасском районе, «Патриот» в поселке Кировский, так и организации иных форм собственности, в том числе санаторного типа и профильной направленности. Большинство из них не в первый раз принимают наших ребят, и мы уверены, что в этих лагерях детям будет интересно и безопасно.

- Кому предназначены бесплатные путевки?

- Мы направляем на оздоровление детей из малообеспеченных семей, школьников, находящихся в социально опасном положении, ребят с инвалидностью. Краевой бюджет также оплачивает отдых сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Это предусмотрено госпрограммой «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013-2021 годы. На оздоровительную кампанию в этом году, как и в прошлом, предусмотрено 75,8 миллиона рублей. Главное условие: семья должна состоять на учете в органах социальной защиты. Заявления на предоставление путевок принимаются с начала года. Так что сразу после новогодних каникул родители могут обратиться в органы соцзащиты или в МФЦ. А отправить ребенка осенью на санаторный отдых не поздно и сейчас.

- Из ваших подопечных формируются отдельные отряды или они вливаются в детский коллектив на равных с теми, кому путевки купили родители?

- Не может быть и речи о каком-то выделении «наших» детей! Они ничем не отличаются от сверстников. И проблемы не у них, а у родителей, которым мы и помогаем справиться с ситуацией так, чтобы она не отразилась на ребятишках.

- Кроме активности на свежем воздухе и вечерних дискотек, чем еще занимались ребята на отдыхе?

- Программы, как обусловлено заключенными контрактами, составляет каждый оздоровительный центр самостоятельно. Но можно сказать, что в большинстве лагерей были смены спортивной, патриотической, краеведческой, экологической направленности.

«Особенные смены»

- Наталия Васильевна, более трудную жизненную ситуацию, чем ту, в которой находятся семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, невозможно представить. Какую помощь получают родители «особенных» детей в организации оздоровления?

- Около 60 детей с особенностями в развитии отдохнули в специализированной смене лагеря «Шепалово» под Находкой. Бесплатные путевки получили ребята, имеющие заболевания, которые не позволяют им попасть в обычный оздоровительный лагерь. Поэтому родители провели время на побережье вместе с больными детьми. Диагнозы очень серьезные - ДЦП, тяжелая форма сахарного диабета, различные нарушения в психическом развитии. Особенно много детей, страдающих синдромом Дауна, аутизмом.

- Какой оздоровительный эффект дают такие активные каникулы?

- Безусловно, отдых у моря благотворно влияет на способность детей к реабилитации. Например, дети с аутизмом могут достичь значительного прогресса, получив опыт общения. Чем раньше начата коррекционная работа с ними, тем больше шансов на хороший исход лечения. Свидетельства многих семей, которые получили неплохой эффект в результате реабилитации в оздоровительном лагере, дают надежду на улучшение состояния ребенка и другим родителям.

- Традиционный палаточный лагерь «Солнечный остров» не отменила непогода?

- В дни работы лагеря, который уже в 19-й раз был организован в бухте Лашкевича под Находкой, с погодой как раз повезло. Так что воспитанники Екатериновского дома-интерната провели прекрасные дни на берегу моря. Летний палаточный лагерь на живописном побережье - очень эффективный метод медико-социальной реабилитации детей. А еще это великолепная возможность разнообразить быт и общение «особых» воспитанников.

- Расскажите, пожалуйста, о смене, организованной для слабослышащих детей.

- Впервые лагерь «Жемчужина» в Большом Камне принял 38 воспитанников коррекционной школы-интерната Владивостока. Ежедневно дети тренировались на свежем морском воздухе, отрабатывали приемы тхэквондо. Приехали загорелые и счастливые. И педагоги, и родители благодарны за предоставленную возможность бесплатного отдыха ребятам. Для многих семей, воспитывающих ребенка-инвалида, - это едва ли не единственная возможность отправить его в лагерь. Финансово поддержать таких родителей - задача национального проекта «Демография», к реализации которого мы приступили в этом году.

«В кругу друзей»

- Наталия Васильевна, 15 сентября закончилась ежегодная благотворительная акция «Добровольцы - детям». Участвуют ли волонтеры в организации летнего отдыха школьников?

- Помощь волонтеров - большое подспорье в организации досуга детей. В каждом социально-реабилитационном центре имеются такие старшие друзья, которые не жалеют ни времени, ни сил для организации досуга наших воспитанников. В этом году заметно активизировались представители старшего поколения. Деятельность добровольцев очень многогранна и не ограничивается досуговыми мероприятиями. Масса полезных событий произошла благодаря им в библиотеках, в парках и скверах, на других общественных пространствах.

- Что представляет собой социальная практика «Наставничество»?

- Это пилотный проект, который впервые был запущен в Приморье на территории Артемовского городского округа. Его суть заключается в профессиональном сопровождении ребенка с ограниченными возможностями и помощи взрослых волонтеров в социальной адаптации таких детей. Общение с родителями подтвердило высокую потребность в помощи со стороны. Основная проблема, по общему мнению, - трудности во взаимоотношениях их детей с окружающими людьми. Совместные занятия спортом и творчеством, походы и экскурсии - наставники постарались найти множество вариантов совместного досуга. Мы планируем распространить этот полезный опыт на территории всего края.

- Кто участвует в волонтерском движении?

- Активность добровольцев с каждым годом набирает все больший масштаб. В движение вливаются самые разные слои общества: от байкеров до пенсионеров и многодетных семей. Воспитанники социально-реабилитационных центров, которым не понаслышке известно, что такое трудная жизненная ситуация, с удовольствием помогают пенсионерам, живущим в домах-интернатах, расположенных неподалеку, общаются со сверстниками из детских домов, коррекционных школ. В прошлом году волонтеры оказали различную помощь более пяти тысячам детей и семьям с детьми.

А в это время

Более 5,3 тысячи школьников Приморья получили благотворительную помощь к началу учебного года. Неравнодушные жители края собрали для детей из семей, нуждающихся в поддержке государства, канцелярские принадлежности, ранцы, средства на школьную одежду и обувь. Как рассказали в департаменте труда и социального развития Приморского края, по предварительным подсчетам удалось собрать почти пять миллионов рублей. В основном это средства, собранные трудовыми коллективами, предпринимателями, общественниками.