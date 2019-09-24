2019-09-24T10:04:35+03:00
Общество

Когда во Владивостоке включат отопление в 2019 году?

Стало известно, при каких условиях во Владивостоке включат отопление в 2019 году
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Включать отопление во Владивостоке будут постепенно - начнут с социально-значимых учреждений.Включать отопление во Владивостоке будут постепенно - начнут с социально-значимых учреждений.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Отопительный сезон 2019 начнется во Владивостоке после того, как среднесуточная уличная температура на протяжении пяти дней достигнет определенного значения. «Комсомольская правда - Владивосток» рассказывает, когда в квартирах появится долгожданное тепло.

Отопительный сезон во Владивостоке начинается ровно тогда, когда среднесуточная уличная температура достигает +8 градусов по цельсию. Именно с этого дня начинается планомерная подача тепла во все учреждения и квартиры города. Примечательно, что социально-важные объекты - школы, детские сады, поликлиники - подключают к отоплению в первую очередь.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» в администрации города, на сегодняшний день нет никаких оснований к задержке сроков начала отопительного сезона. Сформированы необходимые запасы топлива, а готовность инженерных сетей по последним данным составляет порядка 99%.

Завтра, 25 сентября, во Владивостоке пройдет заседание штаба по подготовке к прохождению отопительного сезона, где городская администрация подведет итоги этой работы. Однако при этом пока что до конца неизвестно, когда же именно в домах владивостокцев появится тепло. Причина тому - погода. Однако по общему наблюдению старт отопительного сезона можно ожидать в конце октября - начале декабря. Именно в этот период во Владивостоке среднесуточная температура обычно достигает необходимых показателей.

Какая температура должна быть в квартире

В холодное время при работающем отоплении обычная комната и кухня должны прогреться до +18 градусов. Если комната угловая, то в ней должно быть около +20. В ванной комнате термометр должен показать +25, на лестничной клетке +16, а в лифте +5.

В течение месяца отопление в жилом помещении в общей сложности могут отключать не более чем на 24 часа.

Если температура в вашей квартире не соответсвует требованиям, тогда это считается нарушением и компенсируется материально: за каждый час отклонения размер ежемесячной платы за тепло снижается на 0,15%.

Куда звонить с вопросами об отоплении

Самый простой способ это позвонить в "Центр по приему обращений граждан по всем вопросам, связанным с качеством оказываемых услуг ЖКХ" – 004.

ИСТОЧНИК KP.RU

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