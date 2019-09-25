2019-09-24T16:06:29+03:00
Спорт

Легендарное московское «Динамо» во Владивостоке поборется с «Луч-Энергией» за выход в 1/8 Олимп-Кубка России

За 26 лет «тигры» лишь два раза обыгрывали бело-голубых
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Арбитром выступит Антон Анопа из БлаговещенскаАрбитром выступит Антон Анопа из БлаговещенскаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Матч 1/16 финала Олимп-Кубка России пройдёт сегодня, 25 сентября. Легендарное «Динамо» встретится с владивостокской командой «Луч». Победитель выйдет в 1/8, где сыграет с чемпионом пары «СКА-Хабаровск» - «Ахмат», сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

С 1993 года команды разыграли 10 матчей и при этом ни одного раза исходом не становилась ничья. Всего в двух играх победителем выходила команда «тигров» (в 2006 и 2008 годах), в восьми чемпионство было за «Динамо». Последняя встреча была в 2017 году, тогда московская команда обошла приморскую и забила в ворота 2 гола.

Напомним, что игроки «Луч-Энергии» переиграли клуб «Чита» (0:1) во встрече в конце августа. Благодаря чему и оказалась в 1/16 финала Кубка России. Последующие игры для владивостокской команды оказались не столь удачны: из пяти поединков 12 тура ФНЛ они взяли верх только над «Мордовией» (1:2). В активе коллектива Рустема Хузина после 14 матчей - 18 очков. Они находятся на 11 позиции в таблице так же, как и команда «Динамо». У «москвичей» было 10 встреч в рамках РПЛ. За все время они набрали 10 очков.

Судить «Луч-Энергия» - «Динамо» будет бригада во главе с 35-летним арбитром Антоном Анопой. Который, кстати, уроженец Благовещенска. Рефери уже 14 раз посещал Владивосток, поэтому отлично знаком местным болельщикам. А игры с участием «Луча» судил 16 раз. Последняя была вот с «Факелом» (3:0).

Начало матча в 7 часов вечера. Билеты можно приобрести, как в электронном виде в интернете, так и непосредственно в кассах стадиона «Динамо». Сегодня это можно будет сделать вплоть до половины 8 вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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