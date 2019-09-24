2019-09-24T16:23:17+03:00
Спорт

Луч-Энергия - Динамо 25 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Кубка России по футболу

Футбол. «Луч-Энергия» - «Динамо». Прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Кубка России по футболу со стадиона Динамо во Владивостоке. Составы команд, статистика игроков
Василий ПОЛИКАРПОВСергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Фото: fc-luch.com.Фото: fc-luch.com.
Изменить размер текста:

Матч «Луч-Энергия» - «Динамо» 25 сентября 2019 года пройдёт на стадионе «Динамо». Владивостокская команда сыграет со столичными гостями в матче 1/16 финала Кубка России по футболу. Игра Чемпионата России начнется в 19:00, (12:00 мск).

В предыдущей стадии Кубка России команда из Владивостока 21 августа обыграла клуб «Чита» с минимальным счетом - 0:1, благодаря чему сумела пробиться в 1/16 турнира. К сожалению, результаты приморцев пока нельзя назвать выдающимися. В последних пяти поединках подопечные Рустема Хузина смогли победить лишь один раз.В рамках 12 тура ФНЛ «Луч-Энергия» взял верх над «Мордовией» в выездной встрече (1:2).

Что касается соперника, то за 10 встреч в рамках РПЛ «Динамо» набрало 10 очков и заняло 11 позицию в турнирной таблице. Последний раз бело-голубые побеждали 24 августа «Тамбов» со счетом 0:2. Затем москвичи разошлись миром с «Крыльями Советов» (0:0), а чуть позже они не смогли справиться с латвийским РФШ в товарищеском матче (1:1). В 9 туре Премьер-лиги «Динамо» не выявило сильнейшего в домашнем поединке с «Уфой» (0:0), а 22 сентября коллектив Хохлова потерпел поражение от «Сочи» (2:3).

Прогноз от букмекеров на игру «Луч-Энергия» - «Динамо» 25 сентября 2019

По мнению букмекеров, наиболее вероятна победа «Динамо». На этот исход коэффициент 2.12, на победу «тигров» дают 3.75. Ничья в этом матче оценивается котировкой в 3,05.

Статистика личных встреч «Луч-Энергия» - «Динамо»

Команды сыграли 10 матчей, при этом не было зафиксировано ничейного счета. 2 победы у «Луча», 8 у «Динамо», разница мячей 8-20.

Где смотреть онлайн матч «Луч-Энергия» - «Динамо» 25 сентября 2019

Прямая видеотрансляция матча начнется в 19:00 по местному времени (12:00 МСК) на канале Матч Премьер.

Смотреть прямую онлайн-трансляцию матча «Луч-Энергия» - «Динамо» можно на сайте dv.kp.ru 25 сентября 2019 в 19:00 (12:00 МСК). Будем следить за самыми важными моментами игры, представим статистику игроков, жёлтых карточек и нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Двух гималайских медвежат изъяли у жителей Приморья
Вместо бутиков - пепелище: владельцы погоревших бутиков выносят из ТЦ «Максим» во Владивостоке остатки былого бизнеса
Холодную воду отключат почти в 200 домах Владивостока - список
Газовый баллончик в лицо знакомой распылила школьница во Владивостоке
Житель Владивостока не захотел отдавать государству телевизор, поэтому за день выплатил долг в 270 тысяч рублей
Трое маленьких детей в Приморье жили в доме и не знали, что в полу одной из комнат закопана их мать
Сбил 17-летнего во Владивостоке и скрылся: из-за травм пешеход умер в карете скорой помощи
Прокуратура взялась за пожар на плавбазе «Петр Житников» на Итурупе
Погода в Приморье на 24 сентября 2019 года: температура воздуха до +20 градусов, без осадков
Одиннадцатилетнюю девочку из приемной семьи помогли найти полицейские
Прозрачные волны, попутный ветер и спортивный азарт: яхтсмены Приморья завершили парусный сезон в Находке
Агрессивная пенсионерка во Владивостоке отомстила ларьку, который поднял цену на ее любимый журнал
Известный фотограф проведет бесплатный мастер-класс во Владивостоке
«С середины недели температура в Приморье может перевалить за 25-градусную отметку»: главный синоптик края
Кафе «Саможар» после пожара в ТЦ «Максим» во Владивостоке удалился из инстаграма
Высокопоставленный приморский чиновник призвала заведующих детсадов выбрасывать старую мебель
Столкнулся с большегрузом: водитель выжил, а его Toyota Harrier восстановлению не подлежит
Пьяному дебоширу, который размахивал пистолетом около кафе, грозит до четырех лет тюрьмы
Стильный Владивосток: администрация устраивает конкурс на лучшие дизайн-проекты ларьков
Новый светофор появился на Спортивной улице во Владивостоке