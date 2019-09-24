Луч-Энергия - Динамо 25 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Кубка России по футболу

Матч «Луч-Энергия» - «Динамо» 25 сентября 2019 года пройдёт на стадионе «Динамо». Владивостокская команда сыграет со столичными гостями в матче 1/16 финала Кубка России по футболу. Игра Чемпионата России начнется в 19:00, (12:00 мск).

В предыдущей стадии Кубка России команда из Владивостока 21 августа обыграла клуб «Чита» с минимальным счетом - 0:1, благодаря чему сумела пробиться в 1/16 турнира. К сожалению, результаты приморцев пока нельзя назвать выдающимися. В последних пяти поединках подопечные Рустема Хузина смогли победить лишь один раз.В рамках 12 тура ФНЛ «Луч-Энергия» взял верх над «Мордовией» в выездной встрече (1:2).

Что касается соперника, то за 10 встреч в рамках РПЛ «Динамо» набрало 10 очков и заняло 11 позицию в турнирной таблице. Последний раз бело-голубые побеждали 24 августа «Тамбов» со счетом 0:2. Затем москвичи разошлись миром с «Крыльями Советов» (0:0), а чуть позже они не смогли справиться с латвийским РФШ в товарищеском матче (1:1). В 9 туре Премьер-лиги «Динамо» не выявило сильнейшего в домашнем поединке с «Уфой» (0:0), а 22 сентября коллектив Хохлова потерпел поражение от «Сочи» (2:3).

Прогноз от букмекеров на игру «Луч-Энергия» - «Динамо» 25 сентября 2019

По мнению букмекеров, наиболее вероятна победа «Динамо». На этот исход коэффициент 2.12, на победу «тигров» дают 3.75. Ничья в этом матче оценивается котировкой в 3,05.

Статистика личных встреч «Луч-Энергия» - «Динамо»

Команды сыграли 10 матчей, при этом не было зафиксировано ничейного счета. 2 победы у «Луча», 8 у «Динамо», разница мячей 8-20.

Где смотреть онлайн матч «Луч-Энергия» - «Динамо» 25 сентября 2019

Прямая видеотрансляция матча начнется в 19:00 по местному времени (12:00 МСК) на канале Матч Премьер.

Смотреть прямую онлайн-трансляцию матча «Луч-Энергия» - «Динамо» можно на сайте dv.kp.ru 25 сентября 2019 в 19:00 (12:00 МСК). Будем следить за самыми важными моментами игры, представим статистику игроков, жёлтых карточек и нарушений.