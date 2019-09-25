2019-09-25T15:15:06+03:00
Спорт

"Луч" выбил московское "Динамо" из Кубка России и прошел в 1/8 финала

Матч во Владивостоке закончился со счетом 1:0
Сергей БАЛАНОВ
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"Луч" впервые за более чем 10 лет одолел московское "Динамо""Луч" впервые за более чем 10 лет одолел московское "Динамо"Фото: Алексей САМУСЬКОВ
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Владивостокский "Луч" смог переиграть московское "Динамо", матч во Владивостоке 25 сентября закончился с минимальным счетом в пользу хозяев. "Луч" проходит в следующий этап Кубка России, а "Динамо" покидает турнир.

"Динамо" после 10 игр в нынешнем сезоне занимает 11 строчку турнирной таблицы в главном дивизионе страны. "Луч" тоже на 11 месте, но в лиге рангом пониже. Несмотря на это болельщики увидели настоящую борьбу.

Игра выдалась на редкость динамичной, но довольно агрессивной. Обзор игры можно посмотреть по ссылке.

Первые 20 минут игры инициатива принадлежала хозяевам, и этот стартовый натиск принес плоды. "Луч" получил право на угловой, первым до мяча дотянулся Кирилл Марущак, пробив головой мимо вратаря. Мяч отскочил от штанги, но первым на добивании снова оказался Кирилл - 1:0.

Луч - Динамо 1:0.

"Динамо" оживились, и далее смотрелись более убедительно. "Луч" сосредоточился на обороне, лишь изредка выстреливали контратаками. Оживить атакующий потенциал хозяев смог вышедший на замену Саид Алиев. Несколько опасных моментов имели хозяева, но все же ближе к голу были гости. То и дело вступать в игру вратаря хозяев Дмитрия Реброва заставляли Кирилл Панченко и Сильвестр "Слай" Игбун. После удара последнего мяч угодил в перекладину, но "Луч" выстоял.

После финального свистка над трибунами заиграл хит группы "Мумий Тролль" "Владивосток-2000". Сегодня на трибунах 6200 зрителей.

До этой встречи команды сыграли 10 матчей, при этом не было зафиксировано ничейного счета. 2 победы у «Луча», 8 у «Динамо», разница мячей 8-20.

В следующем этапе Кубка России "Луч" встретится с победителем пары "СКА-Хабаровск" - "Ахмат". Матч идет в эти минуты в Хабаровске, хозяева ведут в счете. Так что велик шанс, что в 1/8 Кубка России мы увидим дальневосточное дерби.

Обновление: Матч в Хабаровске завершился серией пенальти. Гости оказались сильнее. В следующем раунде "Луч" встретится с командой "Ахмат".

ИСТОЧНИК KP.RU

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