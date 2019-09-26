Битва за зарплаты приморцев: понижение районного коэффициента назвали историческим решением

Три недели назад, перед самым ВЭФ, администрация Приморского края опубликовала постановление, которое наделало много шуму. Районный коэффициент, установленный еще в 1991 году на уровне 1,3, решили снизить до 1,2, компенсировав работникам краевых государственных учреждений эту меру повышением окладов на 10%. Профсоюзы подсчитали, что такое решение все-таки ударит по карманам некоторых категорий граждан, а в будущем и вовсе не даст нормально индексировать зарплаты. В администрации настаивают, что все необходимые меры приняты, а в целом решение позволит получить из федерального бюджета дополнительные 1,5 миллиарда рублей.

Спор решили отложить до заседания приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. И вот час Х настал. 26 сентября на заседании собрались представители администрации, профсоюзы и работодатели.

Заседание началось именно с рассмотрения вопроса об изменении размера районного коэффициента к заработной плате работников госучреждений Приморского края. Докладывала и.о. директора департамента труда и социального развития Светлана Красицкая, но перед ней слово взял врио вице-губернатора Сергей Максимчук, курирующий социальную сферу.

- Мы приводим законодательство в соответствии с федеральным. При этом предусматриваем меры, которые не допустят снижения реальных зарплат указанных категорий сотрудников. Мы эти меры до отраслевых организаций довели. Проводим встречи и обучающие мероприятия, рассказываем, как правильно начислять зарплату, чтобы такого снижения не произошло. Спасибо профсоюзам, они принимают в этой работе участие, - задал настроение Максимчук.

Красицкая напомнила, что в 1991 году краевой съезд народных депутатов воспользовался своим правом и установил районный коэффициент 1,3. При этом взятые на себя повышенные обязательства Приморский край должен обеспечивать за счет собственных ресурсов. Из-за этого Приморье, по словам Красицкой, не дополучает 1,5 миллиарда рублей.

При этом снижение коэффициента не должно привести к снижению зарплат.

- Во-первых, повышаем на 10% оклад. Увеличили фонды краевых госучреждений на 3,125% в южных районах. А там, где приравнены к районам Крайнего Севера и в приграничных районах – там фонд заработной платы вырастет на 10%. Правда, есть еще и муниципальные учреждения. Они также снижают районные коэффициенты, но пока нет заградительных мер, которые бы также не позволяли зарплате снижаться, - рассказала Светлана Красицкая.

Генеральный директор ОАО «Дальприбор», член Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Роман Титков выступил от имени работодателей, проявив обеспокоенность зарплатами сотрудников.

- Мы заботимся, чтобы работа всех этих людей была качественной. А качественной она может быть только при достойной зарплате. Посмотрели материалы. Зарплата не понижается, это даже законом запрещено, но мы почувствовали, что если на этот год все хорошо, но на последующие года – не уверенно, я бы так сказал. Должны быть гарантии, что данное увеличение зарплаты будет и в последующие года, и бюджет на это будут заложен в Приморском крае. Что люди не просто не потеряют, а ежегодно будет индексироваться зарплата. РСПП поддерживает, но с оговорками – ежегодный контроль. Проверки каждой организации об исполнении, - высказался Титков.

Слово взяла директор департамента финансов Наталья Снитко. Пытаясь найти общий язык с профсоюзами, она зашла с козырей:

- У нас-то с вами, уважаемые профсоюзы, задача-то одна. Повышение зарплаты. Только решая ее, мы сделаем так, чтобы люди тут оставались. Исторически сложилось так, что мало провозгласить, что «вы будете получать зарплату на 60% больше». Надо еще, чтобы были фактические ресурсы, чтобы так случилось. Так у нас сложилось, такое у нас государственное устройство, что у нас три источника, из которых мы индексируемся – федеральный, краевой и муниципальный бюджеты. Так вот, чтобы не платить за федеральный бюджет и не терять 1,5 миллиарда, мы пошли на эту итерацию. При этом губернатор – это первый работодатель, который сказал, убирая 10%, я добавляю, увеличиваю заработную плату на 3 процентных пункта.

Однако далее главе департамента финансов все-таки пришлось перейти к более конкретным цифрам.

- Я вот смотрю, вы против всего. А вы обладаете информацией, сколько у нас сегодня реально жителей Приморского края получат заработную плату с коэффициентом 1,3? Если не берем тех, у кого работодатель губернатор. Какой процент?

- Сейчас в частном бизнесе фактически коэффициенты роли не играют. Зарплата определяется рентабельностью их производства и не более.

- Вот вы и ответили на мой вопрос. И это началось с того момента, как вступил в действие налоговый кодекс. Он вступил и сказал: из себестоимости можете только 20%, а 10% - из чистой прибыли. И кто имеет экономическое образование – они себе 20% положили в зарплату. Крайне редко кто выплачивает 30%. В основном – 20%. Нормальная история. Потому что на себестоимость они могут уменьшить налогооблагаемую базу только на 20%. Поэтому наше сегодняшнее решение не повлечет для бизнеса никаких негативных последствий, - заявила Снитко.

Она добавила ,что 2022 года предусмотрены дополнительные ассигнования. Сегодня это бюджету стоит дополнительные 500 миллионов рублей. Но иначе бы стоило 1,5 миллиарда.

- А сейчас их федерация дает?

- Федерация дает. Потому что у них нет оснований отказать, - говорит Снитко.

- А есть гарантия, что федерация согласится и добавит 1,5 миллиарда в виде трансфертов?

- Не так делается. Федерация здесь не будет соглашаться или не соглашаться с нами. Это полномочия губернатора устанавливать зарплату в Приморском крае. Только она должна соответствовать федеральному законодательству. И… ну послушайте меня.. И тот факт, что у нас установлена зарплата на 3 процентных пункта выше, мы имеем основание за счет федеральных денег ее выплачивать. Раньше не имели, мы отдавали частично в федерацию деньги, мы их не использовали, но из своего бюджета вынуждены были эти полтора миллиарда доплачивать. Такая арифметика, - попыталась объяснить Снитко. - Я с вами согласна, сама родилась на Сахалине и всю жизнь прожила там. Сейчас здесь. Согласна, что оставить людей можно одним способом: чтобы у нас был здесь выше уровень заработной платы, чем где либо.

Но профсоюзы заняли жесткую позицию по отношению к снижению коэффициента: не допустить. Поскольку «рекомендации» на сегодняшний день действуют на работодателей не так, как хотелось бы их работникам.

- Мы получим 30 тысяч отток ежегодный из Приморья. Причем уезжают не такие пенсионеры, как я. Люди едут на заработки. Закрыли Ярославский ГОК – 2000 человек уехали на заработки в Хабаровский край и Амурскую область. Закрываем Прогресс, где 6 тысяч, а сейчас 3 тысячи останется. Люди – классные специалисты – уедут. Мы закрываем Дальневосточный завод «Звезда», где мужики уже получают по 30 тысяч вместо тех 70 тысяч, которые были обещаны. У нас производство сворачивается. Мы против того, чтобы таким радикальным способом уменьшали зарплату то бюджетной сфере, которая стоит пока еще на обслуживании тех работающих, которые живут пока еще на территории края. И медицина, и культура. Мы против постановления, считаем, что оно касается более 50% работающих в крае и очень серьезно на них отразится. Это касается и коммерческих структур. Мы общались с предстьваителями их профсоюзов, и они уже говорят: что работодатели недвусмысленно говорят – что позволено Юпитеру, то позволено нам. Поэтому ждите, что с 1 января у них будет 20%. И не везде все замечательно, многие организации выживают, - выступила представитель профсоюзов.

- Врачи, учителя, культура – тут понятно, работодатель губернатор. Вчера краевые государственные, унитарные, муниципальные предприятия звонят и говорят – а нам что делать? Губернатор тут является учредителем. Кадровики уже готовят пакеты дел работников, чтобы вносить изменения в трудовые договоры, - говорит председатель краевой организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Светлана Кожухарь. - В 1991 году, когда по полгода в муниципалитетах выплачивалась зарплата, никто не мог подумать о снижении коэффициента работникам предприятий. Сегодня, когда мы говорим, что жить стало лучше, что у нас тут рай. Но мы идем на эти меры. Люди в недоумении. Всю неделю я на телефоне, сдерживала: «подождите, будет решение трехсторонней комиссии». Этот вопрос принят без обсуждения трехсторонней комиссии. Это исторические решения. Почему Хабаровск даже об этом не заговаривает? Почему Сахалин? А если бы сахалинцам бы снизили?

На это чиновники снова напомнили, что они с профсоюзами заодно.

- Некоторые работодатели тут сегодня сказали, что у них уже давно 1,2. Скорее всего, профсоюза там нет, - добавляют работники профсоюза.

Тут слово снова взяли представители работодателей.

- Если говорить о прошлых руководителях края – очень много было лжи. Но уважаемые профсоюзы, обратите внимание на нынешнего губернатора. Он умеет слышать и принимать решение. А может все же нам услышать друг друга? Давайте дадим шанс нашей администрации, которая пытается что-то сделать.

- Вы поймите, это историческое решение, - возразили ему.

- Да никакой истории нет, чистая бухгалтерия.

Работники профсоюзов продолжили Учителя находятся еще в более-менее нормальном положении. Больше пострадает вспомогательный и обслуживающий персонал - это у них оклад в 5 тысяч.

Ближе к концу заседания не выдержал врио вице-губернатора.

- Ну зачем вы все в кучу мешаете? Вопрос комплексный, сложный, с федерацией надо работать. И мы уже работаем, получили от Минтруда отказ. Дальше пойдем, вместе с вами, надеемся. Но сейчас то что, сидеть? – на крик перешел Максимчук.

Закончить споры решили голосованием. Сторона администрации единогласно проголосовала за, все профсоюзы – против. Из семи представителей работодателей пятеро проголосовали за. Итоги голосования прокомментировали чиновники журналистам после заседания.

- Сторона администрации и работодатели выступили за принятие этого правового акта, профсоюзы проголосовали против. Но работа над постановлением будет продолжена. С точки зрения законодательства, мы можем принять этот нормативно-правовой акт, потому что две стороны социального партнерства его поддержали. Окончательного решения пока не можем дать. Еще посмотрим, подработаем. Были пожелания профсоюзов, как усилить акт. Норму дорабатываем. Вполне возможно, после доработки решение будет принято, - пообещала Светлана Красицкая.

По ее словам, принять окончательное решение надо до 15 ноября, потому что работники должны быть предупреждены об изменениях в трудовых договорах за два месяца.

- К сожалению, профсоюзы не поддержали реальный рост зарплаты бюджетных работников, работодателем которых является губернатор. Мы гарантируем рост окладов, а это та часть, которая ни в коем случае не может в дальнейшем быть снижена. Мы прогарантировали рост оклада на 10%, в результате зарплата должна вырасти на 3,125%. К сожалению, мы не были сегодня услышаны профсоюзами, - резюмировала Наталья Снитко.