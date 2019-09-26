Форум-выставка «Полезно пенсионерам» пройдет во Владивостоке

Жители Приморья в возрасте 50 лет и старше 26-27 сентября соберутся во Владивостоке на форум-выставку товаров и услуг для старшего поколения «Полезно пенсионерам». Его участники обсудят ход реализации в крае национального проекта «Демография», направленного, в том числе, на увеличение периода активного долголетия граждан. В первый день мероприятия планируется провести круглый стол с участием представителей органов власти, социально ответственного бизнеса, общественных некоммерческих организаций.

Темы обсуждения: эффективные методы социальной адаптации пожилых людей, продления активного долголетия, новые социальные услуги на дому. Свое слово скажут и сами пенсионеры, которые дадут объективную оценку тому, как работает региональный проект «Старшее поколение», действующий в рамках национального проекта «Демография» и Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года. О том, как в Приморье ведется создание достойных условий для активного и здорового долголетия пожилых жителей, рассказала заместитель директора департамента труда и социального развития Елена Чибрикова.

Елена Чибрикова. Фото: soctrud.primorsky.ru.

Активное долголетие

- Елена Павловна, не секрет, что многие приморцы предпенсионного возраста хотели бы продолжить трудовую деятельность и после ухода на заслуженный отдых. Но не всегда остается возможность остаться на прежнем рабочем месте. Чем региональная власть может содействовать таким людям?

- Возможность бесплатно повысить квалификацию или обучиться востребованным профессиям представителям старшего поколения дает национальный проект «Демография». С начала года в крае уже приступили к обучению более 450 работающих приморцев предпенсионного возраста.

- Но если «предпенсионер» пока еще остается на своем рабочем месте, как он может совместить это с переобучением?

- Система продумана: повысить квалификацию или получить новую профессию можно в любой форме - очной, очно-заочной, заочной, с применением дистанционных технологий. На сегодняшний день более 490 человек получили сертификаты на бесплатное обучение. Многие из них в силу занятости решили пройти обучение дистанционно, - более 230 жителей края выбрали обучение без отрыва от работы. В соответствии с госпрограммой «Содействие занятости населения Приморского края» на 2013-2021 годы даже работающие граждане предпенсионного возраста могут обучиться востребованным специальностям на рынке труда.

- Кто конкретно может воспользоваться такой возможностью?

- Любой человек, которому до выхода на пенсию осталось пять лет или менее, может принять участие в программе профессионального обучения. На выбор гражданам - 167 специальностей. В проекте уже участвуют 87 образовательных организаций со всего края и 21 программа переподготовки для специалистов. С подробной информацией и перечнем направлений, по которым проводится обучение, можно ознакомиться на интерактивном департамента труда и социального развития Приморского края портале (https://soctrud.primorsky.ru).

- Кто относится к категории граждан предпенсионного возраста?

- В текущем году лицами предпенсионного возраста считаются женщины, рожденные с 1964 по 1968 год, и мужчины, рожденные с 1959 по 1963 год. Кстати, принять участие в программе профобучения могут и безработные жители Приморья.

Сериалы? Это скучно

- Елена Павловна, у дедушек и бабушек, внуки которых подросли, появляется масса свободного времени. Как они могут организовать свой досуг в рамках национального проекта?

- Возможностей немало. Во-первых, среди людей старшего поколения очень много приморцев, одаренных творческими талантами. Не случайно одним из мероприятий предстоящего форума «Полезно пенсионерам» станет поединок хоров, который организуют некоммерческая организация «Родные люди», и Приморский центр социального обслуживания населения при содействии краевой администрации. Сегодня в крае работает около 40 различных клубов для приморцев в возрасте 50+. Это компьютерная школа «Бабушки и дедушки онлайн», группы здоровья, направленные на пропаганду здорового образа жизни для пожилых людей, клубы «Тропа здоровья», «Скандинавская ходьба», танцевальный проект «Летние вечера 50+» и другие. С начала года в культурных и спортивных мероприятиях поучаствовали более 1,5 тысячи пожилых приморцев. Безусловно, такая социальная активность помогает не только поддерживать здоровый образ жизни, но и формирует у пожилых людей позитивное отношение к окружающему миру.

- Каковы перспективы развития художественной самодеятельности с «возрастными» артистами?

- Важным мероприятием проекта станет строительство на территории Владивостокского городского округа культурно-досугового центра для одиноких граждан пожилого возраста. В комплексе будут обустроены зал адаптивной физкультуры, интернет-класс, методический кабинет, кабинеты медперсонала, кафе.

- Насколько пожилые приморцы заинтересованы в знакомстве с интернетом?

- В этом году направление на бесплатное обучение современным технологиям получили более 450 пенсионеров, а всего с начала действия проекта «Бабушка и дедушка онлайн», то есть с февраля 2014 года, компьютерной грамотности обучились более 3,3 тысячи пенсионеров.

- Расскажите, пожалуйста, о движении «серебряных» волонтеров.

- Это движение в регионе активно развивается. Более 200 пенсионеров уже официально являются волонтерами, открыт региональный центр по поддержке «серебряного» добровольчества. На счету «серебряных волонтеров» - помощь бездомным в рамках акции «Социальный автобус», участие в организации форума «Полезно пенсионерам», многочисленных творческих и спортивных фестивалей в разных муниципальных образованиях, проведение различных обучающих мероприятий для школьников и благотворительных акций. Так что у наших пожилых земляков есть масса возможностей не только сопереживать героям любимых телесериалов, но и самым быть участниками интересных событий.

Забота и уход

- Елена Павловна, здоровье, увы, нередко подводит людей в период осени жизни. Какую поддержку они получают?

- С этого года одиноко проживающие инвалиды I группы и приморцы, не имеющие инвалидности, но нуждающиеся в постороннем уходе, получили возможность получать гарантированные надомные услуги бесплатно. Часто пожилые люди, инвалиды, утратившие способность к самообслуживанию, не готовы жить в доме-интернате. Ведь, как говорится, дома и стены помогают. Поэтому более 8 тысяч приморцев, по их желанию, получают социальные услуги на дому. 630 пенсионеров и инвалидов края находятся на особом уходе, что позволяет специалистам оказать своевременную помощь в случае ухудшения здоровья.

- И эта работа поддерживается краевым бюджетом?

- Именно так: на создание в крае системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода запланировано 163,56 миллиона рублей.

- Достаточно ли сил и средств у департамента для решения столь обширных задач?

- На приведение в Приморском крае организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидацию очередей в них будет направлено более 4,7 миллиарда рублей. Всего на реализацию регионального проекта до конца 2024 года запланировано более 6,1 миллиарда рублей.

Важно!

Основная цель регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» - увеличение продолжительности здоровой жизни до 68 лет и создание условий для активного долголетия и повышения качества жизни приморцев пожилого возраста.