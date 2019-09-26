«Бархатный сезон» наступил в Приморской филармонии

На днях в Приморской краевой филармонии состоялось открытие нового концертного сезона Тихоокеанского симфонического оркестра. Для ценителей классической музыки программа «Бархатный сезон» стала настоящим праздником. «Комсомолка» побеседовала с главным дирижером и художественным руководителем музыкального коллектива заслуженным артистом РФ Анатолием Смирновым о предстоящих премьерах, фестивалях и других событиях в музыкальной жизни региона.

Анатолий Смирнов. Из личного архива дирижера.

Виртуозный старт

- Анатолий Павлович, традиционно Тихоокеанский симфонический оркестр начинает очередной сезон в первой декаде сентября. А в этом году концерт-открытие состоялся 20-го числа, в чем причина такого «опоздания»?

- Действительно, мы сдвинули открытие сезона. Связано это решение с тем, что в начале сентября во Владивостоке жизнь просто била ключом: культурная программа Восточного экономического форума, в которой, кстати, были задействованы и наши музыканты, выступавшие на острове Русском перед участниками ВЭФ, кинофестиваль «Меридианы Тихого», «Дни мира на Тихом океане». Мы решили не ставить нашу публику перед выбором, какое мероприятие посетить, поскольку нередко события проходили в одно и то же время. И в минувшую пятницу концерт-открытие «Бархатный сезон» смогли посетить все желающие.

- Программу концерта «легкой музыкой» не назовешь, кого вы ждали в большом зрительном зале филармонии?

- Концерт был адресован, прежде всего, истинным поклонникам классической музыки и знатокам творчества великих композиторов. В первом отделении прозвучали по-настоящему виртуозные произведения, к исполнению которых музыканты готовятся годами. И солисты оркестра, как и весь творческий коллектив, показали мастерство самой высокой пробы.

- Какие произведения вошли в программу «Бархатного сезона»?

- Мы выбрали очень яркую и в то же время сложную для исполнения музыку. Это увертюра к опере «Сорока-воровка» Джоаккино Россини, которая, к слову, исполняется чаще, чем сам спектакль. Прозвучала Симфоническая сюита Николая Римского-Корсакова «Испанское каприччио», знаменитое «Болеро» Мориса Равеля и другие произведения.

Бессмертная музыка

- Планка поставлена очень высоко - как Тихоокеанский симфонический оркестр намеревается поддерживать этот уровень?

- Уже 27 сентября мы приглашаем слушателей на очень сильный классический концерт. В программе - ранние сочинения Сергея Рахманинова: Первый концерт для фортепиано с оркестром фа диез минор op. 1 и Первая симфония ре минор ор. 13. Не все знают, что первое исполнение симфонии в Санкт-Петербурге провалилось. Композитор был разочарован, и долгое время произведение оставалось в забвении, к нему не возвращался и сам Рахманинов, лишь использовал отдельные темы в некоторых работах. Партитура была восстановлена уже после смерти автора. И специалисты поразились глубине мысли и силе страсти молодого композитора.

- Расскажите, пожалуйста, о солисте, который исполнит фортепьянную партию в этом концерте.

- Выступление народного артиста РФ, профессора Московской консерватории Владимира Овчинникова, на мой взгляд, станет знаковым событием в жизни музыкального сообщества Приморского края. Лауреат множества престижнейших международных конкурсов играл с такими выдающимися оркестрами, как Королевский филармонический оркестр и Оркестр Би-Би-Си (Великобритания), Шотландский королевский оркестр, симфонические оркестры Чикаго, Монреаля, Цюриха, Токио, Гонконга, Большой симфонический оркестр, Государственный академический симфонический оркестр России и рядом других. Выдающегося пианиста знает весь музыкальный мир планеты. Для Тихоокеанского симфонического оркестра большая честь сыграть вместе с Мастером.

- Какие еще события в начавшемся концертном сезоне недопустимо пропустить истинным ценителям классики?

- Я приглашаю слушателей 31 октября на концерт, в котором прозвучит симфония «Апокалипсис ХХ столетия» магаданского композитора Александра Нагаева. Автор работал над ней в общей сложности более 30 лет. Очень сложное произведение. В Приморской филармонии его исполнит Тихоокеанский симфонический оркестр. Солист - заслуженный артист России, профессор Дальневосточного государственного института искусств Александр Капитан (баян). На самом деле каждый концерт филармонии - это музыкальное событие, которое стоит того, чтобы его посетить. Отдельная тема - «Фестиваль культур стран Азиатско-Тихоокеанского региона», который откроется 5 октября. В рамках этого события наш оркестр выступит 18 октября вместе с солистами Сеульской оперы и дирижером Kim Young Keun (Республика Корея).

- В этом году завершается цикл исполнения всех симфоний Моцарта, что дальше?

- Действительно, за пять лет наш оркестр сыграл 38 произведений гениального Вольфганга Амадея Моцарта. Цикл будет завершен в декабре исполнением 41-й симфонии «Юпитер». В ней слушатель может услышать и драматический накал, лирические интонации и глубину музыкальной мысли. Из любого произведения Моцарта невозможно выбросить ни одной ноты, настолько они совершенны. Исполняя его произведения, Тихоокеанский оркестр профессионально вырос. Никто в России не исполняет сейчас такой крупный цикл, состоящий из 41 симфонии. Ранее мы сыграли все симфонии Петра Ильича Чайковского. Что дальше? Надо подумать, Йозеф Гайдн, к примеру, написал 104 симфонии…

Творческие эксперименты

- Анатолий Павлович, совсем скоро Приморская филармония будет отмечать свой юбилей. Как симфонический оркестр будет участвовать в этом празднике?

- Оркестр немного «пошалит» по случаю 80-летия филармонии. Праздничный концерт задуман с юмористическим уклоном и непременно создаст радостное настроение. Ведущая солистка филармонии Елена Брыкина (сопрано) исполнит с оркестром попурри, составленное из оперных арий, опереточных номеров, различных песен. Елена Владимировна очень разносторонняя певица и актриса, которой подвластны все жанры. Так что в ее исполнении прозвучит музыкальный винегрет из песенок старухи Шапокляк, арий Кармен и Сильвы. Сергей Плешивцев (бас) объединит Песню варяжского гостя из оперы «Садко» Римского-Корсакова с музыкой из кинофильма «Пираты Карибского моря. Не стану выдавать все секреты, но будет весело.

- С такой тенденцией к новаторству и до рок-музыки недалеко?

- Ближе, чем кажется. 25 октября Тихоокеанский симфонический оркестр даст концерт, в котором исполнит именно рок-хиты. Прозвучат мировые шлягеры, в числе которых и легендарная «Барселона» Фредди Меркьюри.

- И в джазовом фестивале будете участвовать?

- Даже не сомневайтесь! Причем не просто в качестве «парадного» сопровождения церемонии открытия. Тихоокеанский симфонический оркестр будет выступать вместе с Себастьяном Студницким (Германия). Этот музыкант - популярный и виртуозный трубач, мультиинструменталист, композитор. У него свое направление в джазе: тонкая, интеллектуальная музыка, адресованная знатокам, которые «смакуют» каждую ноту. Поверьте, это будет незабываемое впечатление. И очень интересный опыт для симфонического оркестра.

- А как насчет музыкальных спектаклей, которые пользовались просто феерическим успехом у публики?

- Есть некоторые сложности, связанные с нехваткой солистов филармонии на мужские роли. Но мы связываем большие надежды с поступлением в творческий коллектив нового артиста. К нам пришел выпускник Дальневосточного государственного института искусств Дмитрий Левин (баритон). Прекрасный вокалист, лауреат международных конкурсов. Возможно, мы придумаем новый проект специально под него. А что касается музыкальных спектаклей, которые полюбились нашим зрителям, ближе к новому году мы повторим «Венецианский карнавал». А также вернем на большую сцену программу «Иоганн Штраус приглашает на бал».