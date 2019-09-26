2019-09-26T10:43:52+03:00
Общество

Жители Приморья требуют комплексного ремонта дорог

Губернатор края намерен попрощаться с подрядчиками, не способными обеспечить качество работ на магистралях региона.
Варвара ПОГОДИНА
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Основной объем дорожных работ выполняется по ночам. Фото: Евгений КУЛЕШОВ.Основной объем дорожных работ выполняется по ночам. Фото: Евгений КУЛЕШОВ.
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В этом году у приморцев впервые спросили, что для них важнее: число километров, по которым прошли дорожная техника и ремонтные бригады, или полное восстановление проезжей части, включая сопутствующую инфраструктуру. Опрос прошел на сайте краевой администрации, в разделе «Нацпроекты», и в социальных сетях. Самыми активными участниками анкетирования стали жители больших городов - Владивостока и Артема.

Количество или качество?

Вопрос не риторический. Средства, направленные на работы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ограничены вполне определенной суммой. Если оставить «за кадром» ливневки и бордюры, отремонтированный километраж можно увеличить. Вот только насколько хватит такого ремонта? Жители региона считают, что ненадолго и деньги будут потрачены если и не впустую, то недостаточно эффективно.

- Более половины участников опроса считают, что при реализации нацпроекта по ремонту дорог необходимо провести комплексное восстановление дорожной инфраструктуры - обновить леера, пешеходные переходы, освещение, - сообщили специалисты администрации Приморского края.

На ремонт 81 километра дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Приморья в 2019 году было предусмотрено 1,8 миллиарда рублей. Важно, что жители региона знают и видят, какие работы ведутся на дорогах. Это показали результаты опроса о ходе реализации нацпроекта.

Сейчас в регионе формируется перечень транспортных артерий, которые будут отремонтированы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году. В ходе голосования на странице опроса лидируют следующие улицы: во Владивостоке - Сабанеева и Нейбута, в Артеме - Донбасская и Кирова, в Шкотовском районе - улица Центральная в Шкотово, в Надеждинском районе - улица Овражная в селе Прохладном. Также жители голосуют за первоочередной ремонт двух участков краевой дороги Артем - Находка - порт Восточный.

- Мы полагаем, что привлечение граждан к данной проблеме поможет повысить качество дорог. Региональный штаб ОНФ, со своей стороны, также будет обобщать поступающую информацию для последующей выработки общественных предложений для региональных властей по улучшению ситуации в данной сфере. По фактам выявленных нарушений нами уже направлены обращения в администрацию Владивостока, департамент дорожного хозяйства Приморского края и контролирующие органы, - отметил председатель Приморского регионального отделения «Деловой России», эксперт Общероссийского народного фронта Алексей Тимченко. - Улучшение обустройства участков автодорог с повышенной аварийностью позволит сохранить здоровье и жизни граждан.

Алексей Тимченко. Фото: primdelros.ru/

Алексей Тимченко. Фото: primdelros.ru/

По мнению специалистов профильного департамента, очень важно, что жители края внимательно следят за ходом ремонтных работ, ведь эти работы ведутся в первую очередь на объектах, которыми ежедневно пользуются тысячи жителей.

- Хотелось бы отметить связь между количеством отремонтированных дорог и активностью граждан: 13 регионов, в которых у нас самые активные жители, входят в первую двадцатку субъектов РФ с самым большим количеством капитально отремонтированных дорожных участков, - считает координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», модератор тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Александр Васильев.

Александр Васильев. Фото: onf.ru

Александр Васильев. Фото: onf.ru

Транспортные связи агломерации

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Приморье в текущем году отремонтируют 19 километров краевых дорог, входящих в состав Владивостокской агломерации. Комплексный ремонт дорог по нацпроекту ведется во Владивостоке, Артеме, Шкотовском и Надеждинском районах. Так, в Артемовском городском округе стоит задача привести к нормативному состоянию девять магистралей, или 70 тысяч квадратных метров нового дорожного полотна. Продолжаются работы на улице Ватутина, где восстанавливают систему водоотвода и устанавливают дорожный бортовой камень. В активной фазе сейчас работы на улице Авиационной в селе Кневичи. Началась ремонтно-дорожная деятельность на улице Лазо, на участке от дома № 1 до пересечения с улицей Кирова. По улице Ворошилова выполнена разборка грунта, установка бортового камня, отсыпка основания под укладку нового дорожного покрытия. Продолжаются работы по восстановлению системы водоотвода и ремонту остановочного пункта. На улице Вахрушева выполнены работы по разборке разрушенных и деформированных участков асфальтобетонного покрытия, восстановлению системы водоотвода и остановочных пунктов, произведена отсыпка основания дорожного полотна, завершен ремонт пешеходного тротуара.

По словам заместителя начальника управления жизнеобеспечения администрации АГО Вячеслава Шичкина, весь большой ремонт дорог в Артеме завершится в срок, и горожане смогут сами все увидеть:

Вячеслав Шичкин. Фото: artemokrug.ru/

Вячеслав Шичкин. Фото: artemokrug.ru/

- При определении первоочередности ремонта предпочтение отдается магистралям, по которым движется общественный транспорт, или это подъезд к социально значимым объектам либо к большим микрорайонам, - рассказал Вячеслав Шичкин.

В Надеждинском районе планируется отремонтировать 14 дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это 10,7 километра. Восстановление дорожного покрытия идет в селе Вольно-Надеждинское на улицах: Красноармейская, Нагорная и Дачная. В Тавричанке приведут в порядок участки улиц Приморской, Рыбацкой, Владивостокской. В поселке Новом - на улицах Мира и Набережной. Также ремонт покрытия проезжей части пройдет в поселке Раздольное на улицах Ленинская, Маяковского и Матросова, в Прохладном на улице Морской, в Кипарисово-2 на улице Центральной и в Девятом Вале на улице Набивайло.

Дороги 10 населенных пунктов Шкотовского района асфальтируют по национальному проекту. Ремонтные работы включают не только асфальтирование, но и комплексное устройство дорожной инфраструктуры на 24 километрах проезжей части. В плане ремонта в текущем году - улицы поселков Штыково, Новонежино, Шкотово, Смоляниново, Подъяпольское, Мысовой, сел Анисимовка, Новороссия, Романовка и деревни Рождественка.

- Ремонт включает в себя не только асфальтирование дороги, но и устройство тротуаров, откосов, системы водоотведения, установку дорожных знаков. Несмотря на большой объем, работы ведутся в соответствии с графиками, и уже к середине осени более 16 тысяч жителей сел района смогут пользоваться безопасными и качественными дорогами, - рассказали в администрации района.

А в это время

Ремонт дорог в Приморье ведется как по нацпроекту, так и в рамках госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы. Губернатор потребовал от подрядчиков организовать эффективную работу. Олег Кожемяко во время недавней встречи с руководителями профильных компаний подчеркнул, что главная задача дорожников - в оставшиеся до наступления холодов недели развернуть ремонтные работы в полном объеме, при этом сведя к минимуму неудобства жителей:

- Сделать это можно через организацию ремонта в ночное время, выставляя максимальное количество техники и людей, обеспечивая контроль за их работой. Для этого вы сами, как руководители, должны находиться на объектах, - заявил глава края, потребовав от подрядчиков ежедневный отчет. - Скажу прямо: хотите работать дальше в крае - сделайте так, чтобы люди увидели положительный результат. По качеству выполненного ремонта определим, будет ли подрядчик дальше работать в регионе или нет.

Куда звонить?

Дать свои предложения, замечания по дорожному ремонту приморцы могут по телефону 8 (423) 233-28-41.

ИСТОЧНИК KP.RU

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