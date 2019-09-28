2019-09-28T11:56:14+03:00
Общество

Ольга Бузова во Владивостоке наслаждается видами города и пробует дары моря

Поющая ведущая отправилась на морскую прогулку и не устает делиться впечатлениями в своих социальных сетях [видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Историй в Instagram Ольги Бузовой всегда очень много, и сегодня они все посвящены Владивостоку. Фото: buzova86Историй в Instagram Ольги Бузовой всегда очень много, и сегодня они все посвящены Владивостоку. Фото: buzova86Фото: Социальные сети
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Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова отыграла концерт во Владивостоке. Звезда «Дома-2» сделала перерыв в плотном конкретном графике и отправились на яхте на морскую прогулку. Ольгу очень впечатлили виды Владивостока, о чем телеведущая неустанно повторяет в своем Instagram, который насчитывает 16,3 миллиона подписчиков.

Историй в Instagram Ольги Бузовой всегда очень много, и сегодня они все посвящены Владивостоку. Накануне певица дала успешный концерт, который, к слову, задержался из-за того, что звезда «Дома-2» познакомилась с одной из главных достопримечательностей дальневосточной столицы - пробками.

Ольга Бузова во Владивостоке взяла выходной и наслаждается видами города.Видео: buzova86Социальные сети

- Это родина моей мамочки. Здесь мой дедушка ходил в океан, познакомился с бабушкой, и здесь же родилась моя мамуля. Жили на Косом переулке, и мама пешком сама в семь лет шла до 13 школы, где и училась, пока не переехали в Клайпеду, - поделилась Ольга Бузова на своей страничке в социальной сети.

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Ольга Бузова дала концерт во Владивостоке
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Концерт прошел с успехом и на следующий день Ольга решила взять небольшой перерыв. Телеведущая отправилась на яхте на морскую прогулку и не перестает делится со своей многомиллионной аудиторией видео с заваривающими видами Владивостока. Ольга успела побывать в бухте Золотой рог, где она познакомилась с другими достопримечательностями - Золотым мостом и не менее знаменитым недостроенным «Хаяттом». После певица делилась видео с острова Русский, где успела попробовать гребешка.

Ольга Бузова во Владивостоке кушает морепродукты.Видео: buzova86Социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU

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