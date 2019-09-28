2019-09-28T14:21:23+03:00
Общество

Срочно в номер: участники Galaxy Vladivostok Marathon попали на обложку «Комсомольской правды»

Героями номера стали десятки людей, которые преодолели себя и длинный путь [фото]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Galaxy Vladivostok Marathon отгремел в дальневосточной столицеGalaxy Vladivostok Marathon отгремел в дальневосточной столицеФото: Анастасия ДОРОЖНЯК
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Galaxy Vladivostok Marathon отгремел в дальневосточной столице. 3,5 тысячи участников из 18 стран пробежали по улицам краевого центра. На финише спортсменов чествовала «Комсомольская правда-Владивосток».

Участники марафона могли на выбор пробежать 5, 10 и 21 километр Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Участники марафона могли на выбор пробежать 5, 10 и 21 километрФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Фотографии всех желающих появились в новом номере газеты, посвященном Galaxy Vladivostok Marathon Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Фотографии всех желающих появились в новом номере газеты, посвященном Galaxy Vladivostok MarathonФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

3,5 тысячи участников из 18 стран пробежали по улицам краевого центра Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

3,5 тысячи участников из 18 стран пробежали по улицам краевого центраФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Участники марафона могли на выбор пробежать 5, 10 и 21 километр. Также была предусмотрена дистанция в один километр для детей и паралимпийцев. Однако самые ярые фанаты бега выбрали путь длиной в 42 километра. Старт на Русском острове, финиш - в центре Владивостока, а маршрут пролегал по двум мостам. Позаботились организаторы и о том, чтобы спортсменов не мучала жажда - традиционный официальный поставщик воды Galaxy Vladivostok Marathon группа компаний «Славда»

На финише спортсменов встречали громко: музыка, развлекательные зоны, угощения и возможность прославиться на всю страну, став героем номера «Комсомольской правды» Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

На финише спортсменов встречали громко: музыка, развлекательные зоны, угощения и возможность прославиться на всю страну, став героем номера «Комсомольской правды»Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

На финише спортсменов чествовала «Комсомольская правда-Владивосток» Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

На финише спортсменов чествовала «Комсомольская правда-Владивосток»Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

На финише спортсменов встречали громко: музыка, развлекательные зоны, угощения и возможность прославиться на всю страну, став героем номера «Комсомольской правды». Фотографии всех желающих появились в новом номере газеты, посвященном Galaxy Vladivostok Marathon. Да что говорить - лучше посмотрите.

Самые ярые фанаты бега выбрали путь длиной в 42 километра Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Самые ярые фанаты бега выбрали путь длиной в 42 километраФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

На финише спортсменов чествовала «Комсомольская правда-Владивосток» Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

На финише спортсменов чествовала «Комсомольская правда-Владивосток»Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Участники марафона могли на выбор пробежать 5, 10 и 21 километр Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Участники марафона могли на выбор пробежать 5, 10 и 21 километрФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

3,5 тысячи участников из 18 стран пробежали по улицам краевого центра Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

3,5 тысячи участников из 18 стран пробежали по улицам краевого центраФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

ИСТОЧНИК KP.RU

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