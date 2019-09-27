2019-09-27T05:14:08+03:00
Происшествия

Парень в капюшоне проткнул случайную прохожую ножом в самом центре Владивостока

Истекающая кровью 17-летняя девушка добежала до крыльца администрации края, нападавший же спрыгнул с виадука и сломал ноги
Сергей БАЛАНОВ
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Место нападения в центре ВладивостокаМесто нападения в центре ВладивостокаФото: Сергей БАЛАНОВ
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Утро пятницы, центр Владивостока, со стороны морвокзала по пешеходному виадуку горожане спешат на работу, в том числе и в администрацию Приморского края. За ними смотрит странный молодой человек в капюшоне, нерусской внешности, словно кого-то высматривая. Внезапно он начинает движение за девушкой, идущей к белому дому, - догоняет, выхватывает нож и наносит ей несколько ударов в спину.

Громкий крик, девушка в шоке пытается бежать в сторону крыльца администрации, там к ней поспевают очевидцы, начинают оказывать помощь и вызывают скорую. Нападавший убегает в сторону морвокзала, понимая, что рядом есть опорный пункт полиции и за ним уже гонятся. В какой-то момент он перепрыгивает ограждения и сигает с большой высоты вниз.

Молодой девушке 17 лет, состояние тяжелое, но стабильное. Она получила три ножевых ранения, одно из которых проникающее. Скорая прибыла на место за 10 минут. Пострадавшую направят в тысячекоечную больницу, где уже все подготовлено для оказания ей необходимой помощи, сообщили в Минздраве.

Что руководило мужчиной, пока не известно. Источник в правоохранительных органах рассказал, что парень был трезвым. Похоже, что он целенаправленно хотел совершить нападение на представителя органов власти. Правда, выбрал девушку, которая в силу возраста в администрации не работает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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