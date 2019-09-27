2019-09-27T10:15:29+03:00
Общество

«Благоприятная для отдыха»: приморские синоптики рассказали о погоде на выходные дни

Существенных осадков не ожидается, но немного понизится температура воздуха
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Существенных осадков не ожидаетсяСущественных осадков не ожидаетсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Приморские синоптики рассказали о погоде на ближайшие выходные дни - фронтальные разделы и прохладная воздушная масса повлияют на температурный режим. Станет немного прохладнее, но существенных осадков не выпадет, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».

В последние выходные сентября Приморье заденут фронтальные разделы, движущиеся от Амурской области к Хабаровскому краю. Атмосферное давление, по словам специалистов, понизится, но ночи будут тёплыми - средняя минимальная температура будет в пределах от +8 до +18 градусов. Днём воздух может прогреться до +28.

В воскресенье на край «ляжет» прохладная воздушная масса. Из-за чего день будет прохладнее предыдущего.

Во Владивостоке в выходные возможны кратковременные осадки. Днём температура будет до +23 градусов, а вечером до +16 градусов.

Температура воды Амурском заливе - 18-19 градусов выше ноля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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