2019-09-30T07:40:01+03:00
Общество

«Ничего не знали про День тигра»: группы Uma2rman и «СерьГа» отожгли во Владивостоке

Посмотреть, как это было, можно в нашем фоторепортаже
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Концерт стал завершением праздничной программы к Дню тиграКонцерт стал завершением праздничной программы к Дню тиграФото: Вадим ПОПОВ
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На Дне тигра во Владивостоке, 29 сентября, выступили именитые группы группы «СерьГа» и Uma2rman. Центральная площадь города оказалась заполнена людьми. Как прошел концерт смотрите в фоторепортаже «Комсомольской правды – Владивосток».

Концерт был завершением праздничной программы, днем состоялось традиционное карнавальное шествие «тигриных» колонн. В нем приняли участие более 12 тысяч человек. Среди них были как жители, так и гости города.

Российская рок-группа "СерьГа" выступила в приморской столице Фото: Вадим ПОПОВ

Российская рок-группа "СерьГа" выступила в приморской столицеФото: Вадим ПОПОВ

Жители снимали столичных звезд на камеру Фото: Вадим ПОПОВ

Жители снимали столичных звезд на камеруФото: Вадим ПОПОВ

Перед концертом к нам на радио «Комсомольской правды - Приморье» заглядывали в гости участники группы Uma2rman, которые признались, что прежде никогда не слышали о Дне тигра во Владивостоке. Однако это не помешало им чуть позже зажечь приморскую сцену. В ближайшее время на нашем сайте станет доступен эфир с их участием.

Во Владивосток приехала группа Uma2rman Фото: Вадим ПОПОВ

Во Владивосток приехала группа Uma2rmanФото: Вадим ПОПОВ

Жители и гости города заполнили центральную площадь Фото: Вадим ПОПОВ

Жители и гости города заполнили центральную площадьФото: Вадим ПОПОВ

В приморской столице в 20-й раз отметили День тигра Фото: Вадим ПОПОВ

В приморской столице в 20-й раз отметили День тиграФото: Вадим ПОПОВ

Российская рок-группа родилась в Нижнем Новгороде Фото: Вадим ПОПОВ

Российская рок-группа родилась в Нижнем НовгородеФото: Вадим ПОПОВ

Концерт проходил в 19.00 на главной площади города Фото: Вадим ПОПОВ

Концерт проходил в 19.00 на главной площади городаФото: Вадим ПОПОВ

На центральной площади пустили фейерверки Фото: Вадим ПОПОВ

На центральной площади пустили фейерверкиФото: Вадим ПОПОВ

Жители и гости города были в восторге от музыкантов и активно им аплодировали Фото: Вадим ПОПОВ

Жители и гости города были в восторге от музыкантов и активно им аплодировалиФото: Вадим ПОПОВ

Группа образовалась в 1994 году Фото: Вадим ПОПОВ

Группа образовалась в 1994 годуФото: Вадим ПОПОВ

В этом году у фирменного праздника Владивостока был юбилей - Дню тигра исполнялось 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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