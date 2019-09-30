«Ничего не знали про День тигра»: группы Uma2rman и «СерьГа» отожгли во Владивостоке

На Дне тигра во Владивостоке, 29 сентября, выступили именитые группы группы «СерьГа» и Uma2rman. Центральная площадь города оказалась заполнена людьми. Как прошел концерт смотрите в фоторепортаже «Комсомольской правды – Владивосток».

Концерт был завершением праздничной программы, днем состоялось традиционное карнавальное шествие «тигриных» колонн. В нем приняли участие более 12 тысяч человек. Среди них были как жители, так и гости города.

Российская рок-группа "СерьГа" выступила в приморской столицеФото: Вадим ПОПОВ

Жители снимали столичных звезд на камеруФото: Вадим ПОПОВ

Перед концертом к нам на радио «Комсомольской правды - Приморье» заглядывали в гости участники группы Uma2rman, которые признались, что прежде никогда не слышали о Дне тигра во Владивостоке. Однако это не помешало им чуть позже зажечь приморскую сцену. В ближайшее время на нашем сайте станет доступен эфир с их участием.

Во Владивосток приехала группа Uma2rmanФото: Вадим ПОПОВ

Жители и гости города заполнили центральную площадьФото: Вадим ПОПОВ

В приморской столице в 20-й раз отметили День тиграФото: Вадим ПОПОВ

Российская рок-группа родилась в Нижнем НовгородеФото: Вадим ПОПОВ

Концерт проходил в 19.00 на главной площади городаФото: Вадим ПОПОВ

На центральной площади пустили фейерверкиФото: Вадим ПОПОВ

Жители и гости города были в восторге от музыкантов и активно им аплодировалиФото: Вадим ПОПОВ

Группа образовалась в 1994 годуФото: Вадим ПОПОВ

В этом году у фирменного праздника Владивостока был юбилей - Дню тигра исполнялось 20 лет.