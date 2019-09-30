2019-09-30T07:40:01+03:00
Общество

Сотни «тигриных» фотографий, интерактивная игровая зона, SuperKid и вода с тигром – Slavda Group поучаствовала в Дне тигра

Более 12 тысяч человек отметили День тигра во Владивостоке
Олег БЕЛОВ
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Отмечаем День тигра вместе со СлавдойОтмечаем День тигра вместе со СлавдойФото: Вадим ПОПОВ
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Владивосток отметил 20-ый юбилейный День тигра массовыми гуляниями. Одним из партнеров мероприятия традиционно выступила Slavda Group – лидер по производству минеральных вод и напитков на их основе на Дальнем Востоке. Компания не только приняла участие в шествии, но и подготовила для жителей и гостей приморской столицы развлечения для детей и взрослых на своей интерактивной площадке.

Шествие по центральным улицам Владивостока в День тигра Фото: Вадим ПОПОВ

Шествие по центральным улицам Владивостока в День тиграФото: Вадим ПОПОВ

Slavda Group в партнерстве с Центром «Амурский тигр» не первый год вносит свой вклад в изучение и сохранение популяции полосатого хищника. Этому вопросу и была посвящена интерактивная площадка компании. Встречал у нее всех участников мероприятия мультяшный герой с бутылки «Славды детской» SuperKid. Он приглашал поиграть, сфотографироваться и дарил малышам наклейки с тигрятами.

Мультяшный герой с бутылки «Славды детской» SuperKid Фото: Вадим ПОПОВ

Мультяшный герой с бутылки «Славды детской» SuperKidФото: Вадим ПОПОВ

Герой по имени SuperKid развлекал детей на площади Фото: Вадим ПОПОВ

Герой по имени SuperKid развлекал детей на площадиФото: Вадим ПОПОВ

Фото на память с героем с этикетки Фото: Вадим ПОПОВ

Фото на память с героем с этикеткиФото: Вадим ПОПОВ

Интерактивная площадка компании состояла из нескольких зон. Одна из них была предназначена для малышей – там «тигрята» рисовали, разукрашивали и просто отдыхали на пуфиках. Другая – фотозона, где дети и взрослые могли наглядно увидеть инфографику с реальными размерами взрослого тигра и другими статистическими характеристиками дикой полосатой кошки. Третья зона была самая популярная – к ней весь день была очередь. Здесь все желающие смогли сфотографироваться с тигренком и сразу распечатать серию фотографий. В этой фотозоне можно было воспользоваться табличками: «Сами с усами», «Царь зверей», «Р-Р-Р!», «Мой братан тигр» и другие. Каждый выбирал по вкусу и настроению.

Уютная площадка Славды состояла из нескольких зон Фото: Вадим ПОПОВ

Уютная площадка Славды состояла из нескольких зонФото: Вадим ПОПОВ

Интерактивные площадки от Славды Фото: Вадим ПОПОВ

Интерактивные площадки от СлавдыФото: Вадим ПОПОВ

«Это самый красочный, самый красивый день, причем погода всегда благоприятствует ему. Это праздник нашего Приморского края, каждого жителя. Мой внук идет сегодня в колонне и он понимает, насколько важен вопрос сохранения амурского тигра. Мы с ним ездили в Сихотэ-Алинский заповедник, ходили по тигриной тропе. А сейчас я заняла с ним очередь на фотографирование в фотозоне Славды, чтобы этот день остался не только в памяти», - рассказала участница праздника Любовь Губина.

Славда давно помогает делать День тигра ярче и радостнее Фото: Вадим ПОПОВ

Славда давно помогает делать День тигра ярче и радостнееФото: Вадим ПОПОВ

Тигренок с любимой водой Фото: Вадим ПОПОВ

Тигренок с любимой водойФото: Вадим ПОПОВ

Маленькие участники и их родители получали природную питьевую воду «Славды для малышей» с эксклюзивной этикеткой и слоганом «Детям — чистую воду, тиграм — дикую природу!». Ее компания выпустила в рамках партнерства с Центром «Амурский тигр». В жаркий солнечный день она помогла участникам праздника справиться с жаждой и дождаться вечернего концерта.

Даже иностранные гости были не прочь получить воду Фото: Вадим ПОПОВ

Даже иностранные гости были не прочь получить водуФото: Вадим ПОПОВ

Праздник вместе со Славдой Фото: Вадим ПОПОВ

Праздник вместе со СлавдойФото: Вадим ПОПОВ

«Компания рада принимать участие в таком важном для края празднике. Совместно с Центром «Амурский тигр» Slavda Group вносит свой вклад в изучение и сохранение популяции полосатого хищника. Мы постарались охватить и взрослых, и детей – ведь это семейный праздник, и призван привлечь вниманию к вопросу бережного отношения к природе и в частности к сохранению амурского тигра», - прокомментировал генеральный директор Slavda Group Роман Антипьев.

Развлекательная площадка Фото: Вадим ПОПОВ

Развлекательная площадкаФото: Вадим ПОПОВ

Любой желающий мог получить воду совершенно бесплатно Фото: Вадим ПОПОВ

Любой желающий мог получить воду совершенно бесплатноФото: Вадим ПОПОВ

В ходе мероприятия со сцены праздника Slavda Group получила награду из рук генерального директора Центра Сергея Арамилева за реализацию ряда проектов, направленных на привлечение внимания к вопросу сохранения и изучения амурского тигра.

День выдался необычно теплым для конца сентября, пить хотелось всем Фото: Вадим ПОПОВ

День выдался необычно теплым для конца сентября, пить хотелось всемФото: Вадим ПОПОВ

Многие жители Владивостока в этот день превращаются в представителей кошачьих Фото: Вадим ПОПОВ

Многие жители Владивостока в этот день превращаются в представителей кошачьихФото: Вадим ПОПОВ

Тысячи людей приняли участие в празднике Фото: Вадим ПОПОВ

Тысячи людей приняли участие в праздникеФото: Вадим ПОПОВ

Завершился День тигра концертом на центральной площади с участием Uma2rman и «СерьГа» Фото: Вадим ПОПОВ

Завершился День тигра концертом на центральной площади с участием Uma2rman и «СерьГа»Фото: Вадим ПОПОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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