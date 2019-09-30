2019-09-30T09:03:53+03:00
Общество

Сбитая поездом кошка приползла на двух лапах кормить своих котят

Животное было домашним, но хозяева проигнорировали увечья, и четверо питомцев фактически погибали от голода несколько дней
Анастасия ДОРОЖНЯК
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Кошку усыпили, а котят хотят отдать в хорошие руки. Фото: fonddrugКошку усыпили, а котят хотят отдать в хорошие руки. Фото: fonddrug
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Печальную историю рассказали журналистам приморские зоозащитники. На прошлой неделе в Артеме живущая у маргиналов кошка попала под поезд и лишилась задних лап, но нашла силы и приползла к своим котятам, чтобы их покормить.

На протяжении нескольких дней хозяева то ли вправду не замечали, то ли сознательно игнорировали страшные кошачьи увечья. Из-за человеческой халатности помощь подоспела не вовремя, когда кошку было уже не спасти. А об ее истощенных котятах сейчас заботятся зоозащитники, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Кошка была матерью троих котят. Да такой, какой иногда и люди не бывают. Но накормить котят раненой у нее, конечно же, не вышло. Вчетвером животные как минимум три дня просто лежали рядом, пока сосед не обратился в приморский фонд помощи. Тогда за всей кошачьей семьей 28 сентября выехала девушка-волонтер, забрала их и отвезла в клинику.

- Мы ее увидели уже с некрозом и разлагающимися остатками задних конечностей. Забрали ее с обычного частного сектора у маргиналов. Они в принципе не понимают, что это живое существо и ему нужно оказывать помощь. Кошка героически пыталась как-то накормить своих котят, учитывая то, что полкошки уже погибло, - это подвиг, как для матери, так и для животного, - рассказала руководитель фонда «Друг» Оксана.

Спасти кошку было невозможно, пришлось усыпить. Возможно, если бы за помощью обратились раньше, то животное бы и выжило.

Троих котят сейчас хотят пристроить в ласковые руки, но им нужна помощь: молоко, корм, пеленки. Малыши только открыли глаза, истощенные, худенькие.

Если кто-то решит помочь, то можно позвонить представителю фонда и узнать дополнительную информацию - 250 8723. Также можно написать на почту fond-drug@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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