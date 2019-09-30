2019-09-30T13:03:33+03:00
Общество

«Он уже не дышал»: уссурийский супермен спас жизнь ребенку

Малыш сильно ударился сначала о качелю, а затем затылком о землю
Анастасия ДОРОЖНЯК
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Алексей Кириенко проходит курсы повышения квалификации, на которых его научили оказывать первую медицинскую помощьАлексей Кириенко проходит курсы повышения квалификации, на которых его научили оказывать первую медицинскую помощь
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Простая прогулка едва не закончилась трагедией для семьи из Уссурийска. На детской площадке 27 сентября маленький мальчик неудачно подошел к качели и получил сильный удар по голове. Потеряв равновесие, малыш упал и приложился затылком о землю. После этого он начал задыхаться и терять сознание. Напуганная мама не сразу сообразила, что делать. Зато на шум прибежал молодой человек. В тот момент ребенок уже не подавал признаков жизни и задышал только после того, как парень оказал ему первую медицинскую помощь, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Качеля прошла буквально в двух сантиметрах от виска ребенка. Толчка хватило, чтобы он упал и ударился затылком о землю. После чего ему стало не хватать воздуха, изо рта пошла пена.

- Сын онемел. Я чуть рядом не легла от испуга. Начала переворачивать, хлопать по лицу. Подруга стала вызывать скорую, но времени её ждать, совсем не было. В это время к подъезду подошёл парень. Увидев, что происходит, бросился к нам на помощь, - рассказала мама мальчика.

Алексей Кириенко - тот самый герой. Молодой человек возвращался с учебы домой, когда уже около услышал женские крики.

- Вижу, что у двух девушек ребенок на руках не дышит. Подбежал, спросил, что с ним. Несколько секунд буквально потратил на то, чтобы осмотреть. Провел реанимационные действия. Так как у мальчика пена изо рта шла, то, чтобы он язык не проглотил, я его прижал к себе спиной, а голову вниз немного наклонил. Надавил на грудь. И несколько раз повторил, до тех пор, пока ребеночек не задышал, – рассказал корреспонденту «КП – Владивосток» Алексей.

По словам врачей, если бы он вовремя не успел, то все могло бы закончиться страшно.

На вопрос - где молодой человек этому научился, Алексей ответил, что ему на курсах повышения квалификации показывали. Парень учится на машиниста в учебном центре в Уссурийске.

А с ребенком сейчас все хорошо. Его мама рассказала, что они уже прошли обследование, сделали снимки: нет ни переломов, ни сотрясений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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