Группа Uma2rman в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» о творчестве, спорте и финансовой грамотности

Сергей и Владимир Крестовские - лидеры группы «Ума Турман» дали концерт на центральной площади Владивостока, но перед этим они побывали в студии радио «Комсомольская правда - Приморье». Они рассказали о привлекательности Владивостока, экономической грамотности населения и своих спортивных предпочтениях.

Гости признались, что ничего не знают об истории праздника, его традициях и почему он вообще проводится здесь, во Владивостоке. Но после того, как ведущие эфира рассказали о том, что же такое для приморца День тигра, они сравнили этот праздник с большим карнавалом и восхитились тем единым порывом, в котором 20 лет назад оказался сплочен Приморский край и продолжает поддерживать столь значимый праздник.

Говоря об основных составляющих успешной песни, Сергей шутит, что никто не знает этих критериев, да и сам он никогда заранее не догадывается, будет ли та или иная композиция успешной. При этом Владимир парирует, что всегда знает, будет ли успешна их новая песня.

Сергей и Владимир Крестовские в студии радио "Комсомольская правда - Приморье".

- А тут как в нашей песне «Все получится», и в ней есть такой текст: «Просто надо верить, и все получится. Отоприте двери, пустите в дом чудеса».

Впрочем, для того, чтобы все получилось, нужно еще и приложить некоторые усилия. В частности Владимир посетовал, что в нашей стране к малому бизнесу относятся не так внимательно и чутко, как в том же Китае.

- Там очень лояльные условия для малого бизнеса, который платит около одного процента налога до определенного уровня дохода. Поэтому все сильно развивается. У нас, грубо говоря, на одного бизнесмена приходится по сто чиновников и развиваться в этих условиях очень сложно.

В качестве примера Владимир Крестовский рассказал и о том, как он безрезультатно пытался вкладываться в самые различные идеи на протяжении 15 лет и, по собственному признанию, тем самым попросту выкидывал деньги в трубу.

Сергей и Владимир Крестовские в студии радио "Комсомольская правда - Приморье".

- Финансовая грамотность в нашей стране, к сожалению, вообще не развита. Отношение к деньгам - странное. Людям с детства в голову вбивается мысль о том, что деньги это зло. Ну как с такой финансовой грамотностью дети потом будут что-либо понимать в обращении с деньгами? Это большая беда. Хотелось бы, чтобы люди об этом думали чаще и учили своих детей, как планировать бюджет. Потому что деньги - всего лишь энергия, которую мы очень тяжело зарабатываем и очень легко упускаем. И нужно понимать, что деньги могут умножаться при правильном к ним вниманию.

Братья признают, что, несмотря на плотный рабочий график, они всегда находят время на активный отдых. Перепробовали они самые разные виды спорта, но остановились именно на эндуро.

- Среди всего того, что я попробовал, зацепило именно эндуро, ну а зимой сноуборд. Иногда еще водный гидроцикл, но здесь не всегда найдешь удобное место, большие волны. На кроссовом мотоцикле или эндуро при этом можно всегда найти прекрасный рельеф.

Озвучили Владимир и Сергей и свои творческие планы. Постепенно они работают над новым альбомом «Имена». Несколько песен уже вышло в свет, например «Сверкайте Катя». Сейчас группа записывает веселый рэп на злободневную тему и будут в дальнейшем снимать по ней клип.