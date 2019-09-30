ЛитерОтура, проЗьба и «подчерканы»: 19-летний учитель начальных классов со своим видением орфографии больше не работает в школе Владивостока

Школа. Для всех нас – это храм знаний. А если мы вам скажем, что вашим детям эти самые знания преподают те, кто к граниту науки даже не прикасался? Поверить в такое, разумеется, сложно, но все же придется. Потому что этому есть фактическое доказательство.

Любопытный инцидент случился в школе №48 во Владивостоке. Там уроки нужны самому учителю, потому что у педагога без опыта работы свое видение правил орфографии. И вот так приморчанка обрела популярность, как «самый грамотный» педагог региона.

ОШИБКИ КРАСНОЙ РУЧКОЙ

Среднестатистическая общеобразовательная школа. Ничего примечательного. 11 классов, педагогический коллектив с приличным стажем, выпускники, поступившие в местные вузы. Репутация рухнула в начале этого учебного года, когда дирекция приняла решение взять на работу 19-летнюю девочку. И сказать, что для молодого учителя первый блин был комом – значит, ничего не сказать. Вероятно, девушка не рассчитывала на то, что записи в дневниках и тетрадях детей читают родители. Ладно, читают, проверяют ее грамотность. Но не обратить внимание на это было просто невозможно. ЛетерОтура, проЗьба, «подчерканы» замаСка и чЕтение – это фиаско.

- Моя дочь в этом году пошла во второй класс в эту школу. Мы даже не успели познакомиться должным образом с классным руководителем, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Елена, мама одной из учениц. – За этот месяц не было ни одного родительского собрания. Я просто помню, как заглянула в дневник и увидела ошибки, сделанные красной ручкой. Сначала даже не поверила. Чтобы поверить в это сразу, нужно быть умалишенной. Но наши опасения подтвердились. Замечания с грамматическими ошибками писал учитель. Такие записи стали появляться не только в дневнике, но и в тетрадях, и на доске во время занятий. Тогда мы в родительском чате стали обсуждать эту тему. Потому что так продолжаться дальше просто не могло. Как девочка, которая сама допускает такие грубые ошибки, может чему-то научить наших детей.

19-летний учитель начала работать в школе только в этом году. Фото: предоставлено "КП".

Как оказалось, в таком же шоковом состоянии находятся и все остальные родители, которые просто не могли допустить даже мысли, что все это происходит в действительности.

Выяснилось, что грамотность девушки – это даже полбеды. Основы педагогики, вероятно, ей тоже были непостижимы. С детьми она разговаривала максимально грубо и даже позволяла использовать при разговоре с ними жаргонизмы.

УРОК ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Мириться с таким уровнем педагогики молодого учителя родители не стали. Начали разбираться. Кстати, большинство из них даже не знает, как зовут героя повести. Ну, или же они не хотят рыть девочке еще более глубокую яму, чем уже есть.

После групповой жалобы, дирекция совместно с управлением образования приняла решение заменить юного педагога на более опытного специалиста.

- Нам известно, что после всех нападок она написала заявление по собственному желанию. Дирекция с таким решением согласилась. Сейчас девушка отрабатывает положенные по трудовому кодексу две недели и уходит из школы, - рассказ источник.

Казалось бы, все бы ничего, но вопросов здесь пока больше, чем ответов. Почему преподавательской деятельностью занимается девочка, которая еще, условно говоря, позавчера сама таскала пенал в школу.

Теперь классным руководителем малышей станет другой более опытный педагог. Фото: предоставлено "КП".

- Возраст, кстати, не показатель. Я сама начала работать в школе в 20 лет. Такого уж точно на моем опыте не было. Самое главное - уровень подготовки и знания, а не дата рождения, - делится своим мнением жительница Владивостока.

Проблем в системе образования предостаточно. Опытные педагоги с 30-летним стажем страдают от профессиональной деформации. Отсюда и грубые выражение, и рукоприкладства. Таких примеров на Дальнем Востоке предостаточно. Но когда в дело вступают молодые специалисты - получается вот эта псевдо педагогика. Так и что делать?

Подпись на заявлении об увольнении неграмотного учителя говорит о том, что руководство согласно - решение о принятии юной особы было опрометчивым. Но, скорее всего, таких молодых кадров предостаточно и в других регионах. Пока чиновники ищут ответы на эти вопросы, мы надеемся, что учителям школ, которые дают нашим детям знания, не нужно самим подучить правила русского языка.