В Приморье наградили победителей IV Galaxy Vladivostok Marathon

В субботу, 28 сентября во Владивостоке около 4000 профессионалов и любителей бега приняли участие в IV Galaxy Vladivostok Marathon. Из них почти 20% – иностранцы, которые приехали из 25 стран, включая Австрию, Китай, Лаос, Сингапур, США, Украину, Швейцарию, ЮАР. Марафон получил название Galaxy Vladivostok Marathon в честь флагманской линейки мобильных устройств Samsung Electronics, которой в этом году исполнилось 10 лет.

Победителем на дистанции 42,2 километра в мужском зачёте стал японский спортсмен Сакомото Томонори, преодолевший дистанцию за 2 часа 23 минуты и 12 секунд. Среди женщин победу в марафонской дистанции одержала 36-летняя японка Ино Митсуко с результатом 2 часа 48 минут и 14 секунд.

«Я участвую во второй раз в Galaxy Vladivostok Marathon и после упорных тренировок мне удалось занять призовое место. Мне очень нравится Владивосток, в следующем году я планирую пробежать Ледовый полумарафон Ice Run и вновь пробежаться по мостам» - сказала на финише Сакомото Тономори.

Участники марафона соревновались на четырёх маршрутах протяженностью 5, 10, 21,1 и 42,2 километра, кроме того были организованы детская и параолимпийская дистанция в 1 километр.

«Наш марафон — спортивная визитная карточка города, но эта история не только для любителей бега — это мероприятие для всех. Уже третий год подряд титульный партнер марафона во Владивостоке — Samsung Galaxy. Благодаря этой поддержке мы проводим масштабный забег на высоком международном уровне. Во Владивостоке не так много крупных спортивных ивентов международного формата. А в беге — мы единственные в городе», - поделилась Александрина Кучина, продюсер и режиссер марафона.

В этом году IV Galaxy Vladivostok Marathon объединил самых разных участников. Например, самым взрослым стал 85-летний японец Хатакенака Сейджи из Хиросимы, а самым младшим - Кузин Тимофей из Владивостока, которому в день проведения марафона исполнилось 6 лет.

"Марафонцы , в первую очередь коллекционеры. Наш марафон уникален: с одной стороны у нас интересная и сложная трасса с набором высоты до 800 метров, с другой - у нас очень красивый маршрут по двум знаменитым мостам с живописным видом на город. Самой популярной среди иностранцев стала дистанция в 42,2 километра, а среди местных участников - 5 километров Каждый год мы стараемся привнести в мероприятие что-то новое, в этот раз мы добавили дистанцию 10 километров, которую выбрали примерно 700 человек" - рассказала Ольга Гаева, спортивный директор IV Galaxy Vladivostok Marathon .

На финише каждому участнику IV Galaxy Vladivostok Marathon вручили медали, а победили разделили приз в 1 миллион рублей. Также, В зонах старта, финиша и на протяжении всей трассы атлеты могли освежиться водой компании Slavda.

Для всех, кто пришел поддержать марафонцев на Центральной Площади Владивостока, работало масса площадок и активностей. В лаундж-зоне компании «Мегафон» приморцы могли принять участие в тренировке, а также зарядить свои гаджеты.

В пространстве Samsung Galaxy, все желающие могли протестировать флагманские гаджеты Samsung Galaxy – в частности, линейки Galaxy S10 и Galaxy Note10.

В бренд-зоне гостинично-развлекательного комплекса Tigre de Cristal спортсмены и болельщики могли расслабиться в ланундж-зоне, попробовать печенье с предсказанием и узнать свою судьбу. Кроме того, в специальной фотозоне все желающие смогли почувствовать себя чемпионами и сделать памятные фотомагниты «на финише».

Каждый участник смог поддержать комплекса отдыха "Маяк" в его благотворительной акции «Тепло» и приобрести свитшот с работами юных художников Приморского края. Все вырученные деньги пойдут на реализацию социальных проектов.

42,2 км. Мужчины

1 место – Сакамото Томонори (02:23.12)

2 место – Бушков Евгений (02:26.23)

3 место – Ищенко Руслан (02:36.59)

42,2 км. Женщины

1 место – Ино Митсуко (02:48.14)

2 место – Толстых Елена (02:53.03)

3 место – Фоменко Екатерина (03:02.38)

21,1 км. Мужчины

1 место – Трошкин Алексей (01:08.47)

2 место – Давтян Армен (01:09.02)

3 место – Гуржий Виктор (01:09.52)

21,1 км. Женщины

1 место – Руденко Наталья (01:20.50)

2 место – Сергеева Наталья (01:21.09)

3 место – Солодова Марина (01:25.27)

10 км. Мужчины

1 место – Смирнов Александр (32:49)

2 место – Богодухов Евгений (32.51)

3 место – Сидоров Олег (32.53)

10 км. Женщины

1 место – Колоскова Наталья (34.39)

2 место – Баяновская Татьяна (36.43)

3 место – Черных Арина (41.44)

5 км. Мужчины

1 место – Кушеков Александр (16.13)

2 место – Лопатин Алексей (16.22)

3 место – Козявин Валентин (16.27)

5 км. Женщины

1 место – Заиченко Мария (18.55)

2 место – Шаповалова Анна (19.42)

3 место – Шишина Екатерина (20.39)

Напомним, что Galaxy Vladivostok Marathon является самым массовым беговым событием Дальнего Востока и включен в календарь физкультурных и спортивных мероприятий и календарь событийного туризма Приморского края.

Материал подготовлен по информации пресс-службы четвертого Международного Galaxy Vladivostok Marathon.