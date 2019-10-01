2019-10-01T05:16:09+03:00
Происшествия

Санитарка заживо сварила подростка в детском доме на Сахалине

Девочка лежала в ванне с кипятком и получила ожоги второй степени
Александра ШОПЕНКО
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Палатная санитарка отделения милосердия хотела помыть девочку и положила ее в ваннуюПалатная санитарка отделения милосердия хотела помыть девочку и положила ее в ваннуюФото: Александр ГЛУЗ
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На севере Сахалина погибла воспитанница Кировского дома-интерната для умственно отсталых детей. 15-летняя девочка скончалась от ожогов, полученных в ванне с кипятком, в которую ее положила санитарка учреждения.

ЧП произошло 29 сентября. Палатная санитарка отделения милосердия хотела помыть девочку и положила ее в ванную. Дело в том, как рассказал источник «КП», что 15-летняя воспитанница сама за собой ухаживать не может в силу заболевания – у нее ДЦП. Слив сотрудница дома-интерната не закрыла, включила теплую воду и вышла в другую комнату за памперсами и пеленкой.

- Когда санитарка вернулась, к своему ужасу обнаружила, что из крана течет горячая вода. Сама сотрудница дома-интерната говорит, что ее не было секунд 40, за это время девочка успела получить ожоги второй степени, - рассказал источник «КП-Владивосток» в силовых структурах региона.

Через несколько часов в больнице девочка скончалась. Судебно-медицинский эксперт предварительно установил, что причиной смерти стал «ожоговый шок, как следствие ожоговой болезни на фоне термического ожога кожного покрова второй степени».

- Санитарка стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Учитывая, что ребенок скончался в больнице, также будет дана оценка действиям врачей, которые оказывали несовершеннолетней первую медицинскую помощь, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Сахалинской области.

Подозреваемой грозит три года колонии. По словам источника, женщину сейчас допрашивают, она внятно отвечает на вопросы, немного растеряна. Сама женщина подозрительной не выглядит. Кроме того, из дома-интерната и больницы изъяты все необходимые медицинские документы.

ЧП заинтересовалась и областная прокуратура. Надзорное ведомство организовало свою проверку в доме-интернате.

- В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников учреждения, соблюдению ими законодательства об охране здоровья граждан, санитарно-эпидемиологических и иных требований, - отметили в прокуратуре Сахалинской области.

По результатам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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