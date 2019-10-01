2019-10-01T08:24:40+03:00
Общество

Александр Колесов, главный редактор издательства «Рубеж»: «Мы, как английские лорды, живем на сокровищах»

Александр Владимирович в эфире рассказал, почему жители Дальнего Востока по-настоящему не знают историю региона
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Александр Колесов, главный редактор издательства «Рубеж»: «мы, как английские лорды, живем на сокровищах»Александр Колесов, главный редактор издательства «Рубеж»: «мы, как английские лорды, живем на сокровищах»
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Сегодня гостем в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» стал Александр Колесов, главный редактор тихоокеанского альманаха «Рубеж», который выходит с 1992 года, и директор одноименного издательства.

Александр Владимирович признается, что издательство «Рубеж» за свою 30-летнюю историю издало около 150 книг, что для Дальнего Востока является существенным вкладом и позволило занять изданию лидирующие позиции в регионе. Причем, по мнению Александра Колесова, к достижению таких высот подталкивает сама жизнь.

- Мы, как английские лорды, живем на сокровищах. История региона, его освоения, грандиозная литература, создаваемая здесь главным образом в XX веке. Все это по-настоящему никем не издано и мало кем прочитано. Эти сокровища - наш колоссальный ресурс, который до сих пор никто не использует, - сетует Александр Колесов.

Ввиду этого главный редактор тихоокеанского альманаха «Рубеж» заявляет: «Дальний Восток до сих пор не открыт».

- Живущие здесь люди не знают древнюю историю региона. Это связано с тем, что долгие десятилетия эта тема была закрытой, табуированной из-за пограничного вопроса с Китаем. И сегодня, когда в наш книжный магазин «Невельской» приходят люди и спрашивают про книги о царстве Бохай, о чжурджэнях, либо о другом более позднем историческом периоде Приморья и Дальнего Востока, приходится отвечать, что книг на эту тему пока попросту нет. Дальневосточники не знают, где они живут, регион по-настоящему не вписан в мировую историю. Незнание истории и колоссальный интерес к ней подталкивают нас к более активной деятельности по изданию исторических книг, - отмечает Александр.

Прослушать полную запись эфира можно в этой заметке.

Александр Колесов, главный редактор издательства «Рубеж»: «мы, как английские лорды, живем на сокровищах»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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