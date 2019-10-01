Сначала скидки: кто и зачем может получить социальную карту «Приморец»

Спустя год ожиданий в Приморье стартовал социальный проект по выпуску карт «Приморец». Нужна она в первую очередь ради скидок на льготные товары и услуги. Но уже в начале следующего года возможности карты обещают расширить, например, на них станут перечислять социальные выплаты для приморцев.

Корреспондент «КП»-Владивосток» пообщался со специалистами администрации края и узнал подробности масштабного проекта. Речь идет о поддержке нуждающихся слоев населения. Краевая администрация анонсировала полезную программу еще прошлым летом, однако согласования по проекту заняли много времени.

Торжественное подписание соглашений с партнерами состоялась в администрации ПКФото: Милана СОКОЛ

Врио вице-губернатора Приморского края Сергей Максимчук рассказал в интервью журналисту редакции, что торжественное подписание соглашений по выпуску социальных карт «Приморец» состоялось 1 октября. На данный момент к программе присоединись три финансовые организации: «Азиатско-Тихоокеанский банк», «Примсоцбанк» и «Почта Банк». Именно здесь, граждане, относящиеся к категории льготников, могут заказать карты. Для получения карты, нужно прийти в краевое отделение одного из банков, предъявить паспорт, СНИЛС и документ, подтверждающий льготный статус гражданина. В будущем планируется, оформление карт на дому для маломобильных клиентов.

Чем же полезны карты «Приморец»?

Проект объединит функционал банковской карты национальной платежной системы «МИР», на которую перечисляются пенсии и другие выплаты для социальной поддержки населения. Специалисты краевой администрации уверены, что с помощью современных информационных технологий получится создать единый инструмент, позволяющий в полной мере воспользоваться льготными привилегиями, производить безналичный расчет, в том числе в транспорте и получать скидки от партнеров проекта, среди которых крупные торговые сети, оптовые базы, магазины стройматериалов и хозтоваров, стоматологии и фитнес центры.

Многие партнеры проекта сосредоточены во Владивостоке, оно и логично, ведь именно отсюда стартовал полезный проект. Краевые власти уверены, что переговоры с представителями муниципалитетов вскоре принесут результат, и программа будет работать в полной мере и в отдаленных районах края.

- Сетевые компании, которые уже присоединились, имеют точки продаж по всему Приморью. К ним относятся сети «Реми», «Фреш25», «Зеленый остров», «Помощник» и «Белый кролик»,– отметил Сергей Максимчук.

Для кого проект?

Получить социальную карту «Приморец» могут следующие категории граждан:

Жители, имеющие звание «Ветеран труда»;

Приморцы, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (труженик тыла);

Граждане, признанные реабилитированными;

Жители региона, признанные пострадавшими от политических репрессий;

Инвалиды войны;

Участники ВОВ;

Ветераны боевых действий;

Приморцы, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

Люди, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах ПВО, местной ПВО, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале ВОВ в портах других государств;

Пострадавшие вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан;

Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев;

Военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев;

Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в ВОВ лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;

Инвалиды;

Дети-инвалиды.