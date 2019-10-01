Неизлечимо больная 10-летняя девочка прилетела во Владивосток проститься с родными

Десятилетняя Настя Заболотина из Приморья, которой врачи поставили самый тяжелый диагноз, полторы недели назад вернулась из Кореи во Владивосток. Чужая страна была последней надеждой на выздоровление. Семья летела туда за чудом, но его не случилось, и единственным желанием Насти стало вернуться домой и увидеть своих родных, в разлуке с которыми она была около года.

Вернуться из-за границы не получалось – были проблемы с финансами и паллиативной помощью в России. Только полторы недели назад, 21 сентября, маме удалось доставить дочь во Владивосток. Помогли добросердечные люди. Но вот обняться со своей семьей у Насти до сих пор не вышло – она в больнице, куда вход посторонним воспрещен, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

История болезни

В январе 2017 года у Насти появилась несвойственная ребенку вялость. Мама девочки забила тревогу – девочка слабела на глазах. Через месяц у нее регулярно стала повышаться температура. В итоге Настю госпитализировали в Лазовскую ЦРБ, а затем, по экстренным показаниям, перевели в отделение для пациентов с онкологией.

Настя и ее родители услышали страшный диагноз: острый лимфобластный лейкоз.

С тех пор Настя стала буквально жить в больницах. Малышка стойко переносила курсы химио- и лучевой терапии, трансплантацию костного мозга и множество других опасных процедур. Между ними она рисовала лошадей, играла в куколок и даже в Майнкрафт. Сотни тысяч людей со всех уголков планеты молились за настино скорейшее выздоровление.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/735160" frameborder="0"></iframe> В Корее Настя стала рисовать еще и драконов. Видео:_sos_nastya.! другой источник

Три года девочка боролась с раком, но ничего, к сожалению, не помогало. Последней надеждой стало лечение в Корее, куда Настя отправилась вместе с родителями. Денег на это у семьи не было, пришлось попасть в долговую яму, но лечение девочке в азиатской клинике обеспечили.

В середине августа этого года Насте впервые за долгое время стало лучше. Останавливаться было нельзя, нужно было лечить ребенка дальше. Корейские врачи предложили родителям ввести девочке новый препарат - инотузумаб. Стоил он, естественно, неподъемно, 1 курс - 60 тысяч долларов.

Девочка составляла список любимый блюд, вкус которых забыла. Фото: _sos_nastya

- Этот шанс стоит огромных денег! - писала Марина, мама Насти, в своем инстаграме 29 августа 2019 года. - Долг перед клиникой растет ежедневно. Я готова встать на колени перед каждым из вас, только не оставляйте нас.

Как бы ни было трудно матери просить денег у общественности, женщина призналась, что не могла упустить возможность вылечить своего ребенка.

- Я знала и понимала, что ситуация у нас невероятно сложная. Понимала, что шанс маленький. Но он был! Пожалуйста, поймите меня! Я должна была использовать этот маленький шанс! Это же моя дочка, как я потом жила бы с мыслью, что «А вдруг бы все получилось?» Очень надеюсь, что вы поймете мою материнскую боль.

Клиника пошла на встречу семье, несмотря на долг (около двух миллионов), они стали вводить Насте препарат. Только вот инотузумаб не помог. И вместо радостной вести 10 сентября Марина сообщила горестную.

- Вот и пришла я с консилиума. Беседовала не только с профессором, но и с заведующей реанимации. Час просидела, пытаясь собраться с силами, чтобы вам написать. Больше лечения для Насти нет, нет надежды. Инотузумаб не подействовал. Вообще. Теперь ничего не будет, только обезболивающие... – пишет Марина, мама Насти.

Ребенок хотел домой

После того как препарат не подействовал, единственное желание Насти было оказаться дома и увидеться с родными, которых девочка не видела год.

- Она очень хочет домой, очень! Хочет успеть увидеть всех, кого не видела много месяцев. Настя хочет успеть побыть с братом, поговорить с одноклассниками. Получится ли... я не знаю. И никто не знает. Я молюсь сутками, - писала женщина свыше двух недель назад в социальной сети.

Настя любит рисовать лошадей. Фото: _sos_nastya

В то же время долг семьи перед клиникой рос: новые курсы химиотерапии (для того чтобы стабилизировать состояние девочки), препараты, регулярные анализы и нахождение в стационаре.

- Ситуация очень тяжелая. Сначала мы должны погасить долг, потом Настю попробуют поддержать, и только так моя дочь сможет полететь домой. Провести те дни, что отведены дома. А иначе потом только «грузом 200». Пишу и сама не верю, что это о моей доченьке. Как хочется закричать, затопать ногами. А нельзя. Я до боли сжимаю зубы, если я сейчас заплачу, то сойду с ума. А мне сейчас нужно быть сильной, чтобы не навредить Насте, чтобы отвезти ее домой живой.

Отдельной проблемой стало и то, что девочка была нетрансплантабельна, а в России ей, к тому же, не могли оказать достаточную паллиативную помощь.

Добрые люди помогли

Настя прилетела домой 21 сентября. Случилось это благодаря неравнодушным людям, благодаря упорству матери и силе духа самой девочки.

Перелет был тяжелым. С утра девочку пришлось отключить от капельницы. Все препараты ей вводили внутривенно: антибиотики, гормоны и от давления. Всю дорогу до аэропорта Настя лежала с закрытыми от страха глазами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="264" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/735159" frameborder="0"></iframe> Путь домой был рискованным. Видео: _sos_nastya.! другой источник

По приезде во Владивосток девочку встретила специализированная служба, которая и доставила ребенка в больницу. Ее положили в реанимационную палату.

- Когда мы подъезжали к больнице, я видела в окно, как сын бежит за нами, и бабушка бежала, и мой брат. Они не успели. Настю сразу завезли в больницу, я естественно бегом за каталкой. Я видела, как на улице метался мой сын, бабушка что-то кричала и плакала. Но сделать я ничего не могла, посторонним запрещено заходить. У меня чуть сердце не остановилось, но я не могла себе позволить эмоции, - пишет мама Насти. - Мой сын учится тут, во Владивостоке, в мореходном училище. Почти каждый день он приходит под больницу, но его никто не пускает, такие правила... Сын с Настей по видеосвязи общаются каждый день, но, конечно, это не то совсем. Настя плачет, хочет к брату. Сын губы кусает, соскучился очень. У меня душа разрывается, я чувствую себя виноватой и перед сыном, не могу быть с ним рядом... Разве я могла раньше подумать, что оба моих ребенка будут страдать. Берегите детей, обнимайте и целуйте их безо всякого повода.

По словам Марины, в отделение больницы не пускают близких, потому что там находится много деток на разных стадиях лечения. Практически все с нулевым иммунитетом, поэтому на посещения и наложено табу.

Состояние ухудшается

Болезнь прогрессирует. На сегодняшний день Насте под наркозом установили зонд для питания. Глотание нарушено, вес падает. Девочка много спит и совсем слабенькая. Врачи нескольких больниц задействованы в поддержании жизни девочки.

- Сегодня должно было быть МРТ, но так как дочь не сможет 40 минут лежать неподвижно, то его отменили. Приходил к нам кардиолог, выписали препараты для стабилизации давления. Будут вводить через зонд. Будет ли химиотерапия, я не знаю. У Настюши плохо работают почки, а при химии надо же чтобы токсины выводились из организма. У нее кровотечение из желудка и десна кровоточат. Лекарства капают, чтобы остановить, но пока полностью не останавливается, - поделилась мама девочки.

Марина просит помолиться за ее дочку. Мы же от имени редакции просим наших читателей не оставаться равнодушными и помогать тем, кому еще можно помочь. Для этого мы будем публиковать истории людей, попавших в беду и нуждающихся в нашей помощи, оставлять контакты для связи и способы помочь. Надеемся, что вместе мы сможем спасти жизни.