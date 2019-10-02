2019-10-02T06:19:15+03:00
Происшествия

Спровоцированные туманом массовые ДТП сковали объездную трассу Седанка – Патрокл во Владивостоке

Автомобилистам советуют ехать через Снеговую Падь и пригород
Милана СОКОЛ
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Движение по объездной трассе Владивостока заблокировано. Фото:Dpskontrol_125rusДвижение по объездной трассе Владивостока заблокировано. Фото:Dpskontrol_125rus
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Туман, опустившийся с утра на столицу Приморского края, в очередной раз стал причиной целого ряда ДТП на объездной дороге Де-Фриз – Седанка – Патрокл. Плохая видимость и сложный рельеф трассы – сыграли злую шутку с автомобилистами, решившими, минуя город сократить свой путь. Транспортный коллапс, образовавшийся на печально известной дороге, вынудил полицейских ограничить движение, сообщает «КП»-Владивосток».

По свидетельствам очевидцев, густой туман окутал большую часть объездной трассы. Естественно, что в условиях плохой видимости уже по традиции произошли аварии. По наблюдениям автомобилистов, участниками столкновений стали, как минимум шесть машин. При этом кто-то попросту угодил в леера, другие же, не выдержав дистанцию, подбили попутные авто. Естественно, что на узкой трассе в короткое время образовался затор, поэтому движение оказалось практически парализовано.

Количество пострадавших на трассе авто пока не известно. Фото:Dpskontrol_125rus

Количество пострадавших на трассе авто пока не известно. Фото:Dpskontrol_125rus

Как выяснил корреспондент «Комсомолки», автолюбителей, движущихся в направлении пригорода со Снеговой Пади, разворачивают, отправляя в объезд через Зарю. Тех, кто успел заехать на объездную с Де-Фриза, направляют на Анны Щетининой – движение в сторону Русского острова по трассе перекрыто. Несколько экипажей ГИБДД дежурят и на развязке в районе Патрокла, ограничивая заезд на трассу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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