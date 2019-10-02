«Я помню сильный луч и гигантское облако»: японец, выживший после атомной бомбардировки Хиросимы, пробежал марафон во Владивостоке

Несколько дней назад во Владивостоке прошел IV Galaxy Vladivostok Marathon, который собрал больше четырех тысяч человек. Притом, что 20 процентов от общего числа - иностранцы. Любители, профессиональные спортсмены – испытать силу воли пришли все. Для каждой категории своя дистанция.

Почет и уважение заслужили и самые возрастные участники забега. Многие из них могут дать фору даже 20-летним ребятам. Так особую награду за марафон получил 85-летний японец, который преодолел дистанцию в пять километров. Тут, кстати, мужчина заслужил похвалу не только из-за возраста. Он является одним из тех, кто выжил при атомной бомбардировке Хиросимы. Выжил и начал заниматься спортом.

ВОЙНА ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА

6 августа 1945 года. События этого дня знает едва ли не каждый житель Японии. В 8 утра американский бомбардировщик произвел сброс атомной бомбы на центр Хиросимы. Те, кто находился ближе всего к эпицентру взрыва, погибли мгновенно. В течение нескольких минут 90% японцев, которые были на расстоянии до 1 километра, умерли. Огненный смерч стал еще одним жутким воспоминанием для тех, кто остался в живых.

Как говорят очевидцы, за считанные секунды Хиросима стала городом мертвецов, где все приобрело черный цвет с кровавыми проблесками. По большей части, для всех тех, кому удалось выжить при взрыве, приговор был вынесен облучением.

Хатакенака Сейджи стал одним из тех, кто застал ту атомную войну. Сейчас ему 85 лет. Он продолжает работать и активно занимается спортом. Но забыть все то, что происходило в Хиросиме, он не сможет никогда.

- Атомная бомбардировка произошла тогда, когда мне было всего 11 лет. Несмотря на то, что это было больше 74 лет назад, я все помню, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Хатакенака Сейджи. – 6 августа я находился в 80 километрах от места взрыва. Но сейчас хорошо всплывают в памяти картинки сильного луча и гигантского черного облака, которое поднималось в небо.

В свои 85 лет Хатакенака Сейджи не только выглядит абсолютно здоровым человеком, но и продолжает работать в фирме по производству пластика. Раз в неделю он приходит в компанию в качестве высшего консультанта по технике.

«ВЛАДИВОСТОК - ОЧЕНЬ КРАСИВЫЙ ГОРОД»

В дальневосточную столицу Хатакенака Сейджи приехал специально, чтобы поучаствовать в марафоне. Организаторы забега отметили возрастного спортсмена особенной наградой.

- Я член марафон клуба ZKM, который организует поездку за границу минимум один раз в год, - говорит господин Хатакенака Сейджи. - Так я и принял решение приехать во Владивосток, чтобы поучаствовать в марафоне. Начинал бегать, когда мне было 12 лет. Кроме того, занимался легкой атлетикой примерно до 15. Потом на 40 лет вообще забыл о спорте. И вот, спустя много лет, в 55, начал бегать.

По словам Хатакенака Сейджи, сейчас он бегает два раза в неделю по два часа. Благодаря таким систематическим тренировкам он может преодолеть дистанцию даже в 10 километров.

Сам город японцу понравился. По его мнению, Владивосток – очень красивый, а люди здесь добрые и готовы протянуть руку помощи в любой ситуации. Когда Хатакенака Сейджи заблудился, случайный прохожий помог ему добраться до гостиницы.