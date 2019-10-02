2019-10-02T10:59:05+03:00
Происшествия

Столб пепла в три раза больше себя выбросил опасный вулкан Шивелуч на Камчатке

Извержению присвоен оранжевый код опасности [фото, видео]
Александра ШОПЕНКО
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Вулкан Шивелуч – самый северный действующий вулкан на Камчатке. Фото: Ю. Демянчук. ИВиС ДВО РАН, KVERTВулкан Шивелуч – самый северный действующий вулкан на Камчатке. Фото: Ю. Демянчук. ИВиС ДВО РАН, KVERT
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Пепловый выброс зафиксирован на камчатском вулкане Шивелуч. Исполин днем, 2 октября, выбросил столб пепла на девять километров в высоту. Пепловое облако уже прошло 500 километров.

Завораживающим видом извержения любовались туристы. Фото: kamchattour Фото: Социальные сети

Завораживающим видом извержения любовались туристы. Фото: kamchattourФото: Социальные сети

Извержение угрожает низколетящим самолетам, международные трассы воздушных судов в этом районе не проходят. Туристических групп близ вулкана нет. Шивелучу присвоен оранжевый авиационный код опасности. Это значит, что вулкан в любой момент может выбросить столб пепла высотой более десяти километров.

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Столб пепла в три раза больше себя выбросил опасный вулкан Шивелуч на Камчатке
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По данным спутников, пепловый шлейф до 6,5-7,5 километров продолжает дрейфовать к юго-востоку от вулкана. Существовала вероятность выпадения пепла на Командорские острова, однако облако успешно миновало заповедный архипелаг и уже прошло 500 километров.

Вулкан в любой момент может выбросить столб пепла высотой более десяти километров. Фото: kamchattour Фото: Социальные сети

Вулкан в любой момент может выбросить столб пепла высотой более десяти километров. Фото: kamchattourФото: Социальные сети

- На данный момент выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано. Вместе с тем, не исключена вероятность выпадения незначительного количества пепла в Усть-Камчатском районе, - отметили в главке МЧС России по Камчатскому краю.

Извержение угрожает низколетящим самолетам. Фото: ustkam.reporter Фото: Социальные сети

Извержение угрожает низколетящим самолетам. Фото: ustkam.reporterФото: Социальные сети

Вулкан Шивелуч – самый северный действующий вулкан на Камчатке. Его высота - 3283 метра над уровнем моря. Вулкан не спит с 1980 года и представляет угрозу населению. Расположен вулкан в 45 километрах от поселка Ключи (Усть-Камчатский район).

ИСТОЧНИК KP.RU

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