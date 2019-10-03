2019-10-03T07:00:19+03:00
Общество

Особая атмосфера в городской среде: ЖК «Зеленый бульвар» на своем примере доказывает – красиво жить во Владивостоке можно

Идея «Зеленого бульвара» - умный мини-район с доступными возможностями для жизни и отдыха [фото, видео, радиопередача]
Александра ЖДАНОВА
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Сам микрорайон находится в распадке сопок. Фото предоставлено ООО «РКСК»Сам микрорайон находится в распадке сопок. Фото предоставлено ООО «РКСК»
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Во Владивостоке есть чем гордиться, несмотря на все нападки известных блогеров-урбанистов. Эту идею поддержал жилой комплекс «Зеленый бульвар», который возводится в окружении леса и сопок. Планы у амбициозного застройщика большие – что может предложить ЖК, кроме чистого воздуха, выясняли в эфире радио «Комсомольская правда-Приморье».

Что приморцу хороШоу: даем ответ Артемию Лебедеву, или где во Владивостоке есть комфортное жилье

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ПРОСТОР ФАНТАЗИИ

Жилой комплекс строится в новом микрорайоне «Зеленый угол». Территория была неосвоенной, что позволило проектировщикам дать простор фантазии и спланировать жилой комплекс с учетом возможных потребностей будущих жильцов. Это выгодно отличает «Зеленый бульвар» от многих других ЖК, которые возводят дома на пятачке, взятом в кольцо плотной городской застройки.

Именно на точечную застройку сокрушаются жители Владивостока и люди, приезжающие полюбоваться городом. Зачастую из-за плотного расположения домов во дворе (если это можно так назвать) ни детскую площадку поставить нельзя, ни машину припарковать. О каком комфорте может идти речь? А об экологии лучше даже не зарекаться. Просторы «Зеленого бульвара» решают эти проблемы с лихвой.

- Особенность нашего жилого комплекса – двор без машин. Все стоянки вынесены за территорию, соответственно люди могут без опаски отпускать детей на прогулку. К дому можно будет подъехать с обратной стороны, чтобы выгрузить вещи. Также будут предусмотрены парковки для инвалидов и мам с маленькими детьми. На стоянках появятся соответствующие знаки, и мы надеемся, что жильцы будут соблюдать правила, - рассказала в эфире радио «КП-Приморье» Елена Кулакова, заместитель генерального директора ООО «РКСК».

Что приморцу хороШоу: даем ответ Артемию Лебедеву, или где во Владивостоке есть комфортное жилье.

Решение оставить двор без машин ценно еще и с точки зрения экологии. Вообще сам микрорайон находится в распадке сопок и со всех сторон окружен 500 гектарами военного лесничества. И это вполне соответствует мировой тенденции - люди предпочитают жить не в урбанистическом центре города, а в зеленых комфортных районах.

КОМФОРТ ВО ВСЕМ

- Прежде чем начинать строительство и проектирование, мы изучили международный опыт, спрашивали друзей: «Как для себя вы видите комфортную среду?». Наша команда старалась общаться с разными людьми, чтобы лучше понимать потребности горожан, - поделилась Елена Кулакова.

Запросы у людей разные: кому-то необходима зарядка для электромобилей, кто-то хочет качели для взрослых, а кому-то важно иметь возможность выйти во двор с ноутбуком и поработать за чашечкой кофе на свежем воздухе. Все идеи благоустройства в «Зеленом бульваре» обсуждаются с дольщиками и лучшие находят воплощение.

«Фишкой» жилого комплекса станет первый в городе зеленый бульвар. Фото предоставлено ООО «РКСК»

«Фишкой» жилого комплекса станет первый в городе зеленый бульвар. Фото предоставлено ООО «РКСК»

- Основная концепция жилого комплекса – комфортная среда. Мы хотим, чтобы люди выходили во двор, дышали свежим воздухом, знакомились, и, я надеюсь, что нам удастся этого достичь. Отличительная черта «Зеленого бульвара» в том, что мы считаем, что после того, как человек купил у нас квартиру - наши отношения только начинаются и он для нас, если честно, гораздо более важен и интересен, чем пока только потенциальный покупатель. Именно работе с дольщиками мы уделяем много внимания, мы общаемся с людьми, которые купили у нас квартиры, стараемся постоянно быть на связи. У нас есть общий чат, где мы решаем проблемы и обсуждаем идеи, - добавила Елена Кулакова.

«Фишкой» жилого комплекса станет первый в городе зеленый бульвар длиной около одного километра для прогулок и занятий спортом. Собственно он и дал красивое название новой улице на карте Владивостока.

Рядом с «Зеленым бульваром» уже строится муниципальный детский сад с красивым хвойным бором, помещения на первых этажах домов отданы под магазины, парикмахерские и прочие жизненно-необходимые предприятия. В следующем году начнется строительство развязки, которая будет соединять микрорайон с трассой «Де-Фриз-Седанка-Патрокл».

ЦЕНЫ И СРОКИ

Квартиры в ЖК со свободной планировкой - счастливый обладатель жилья в экологически чистом районе сам выбирает расположение комнат без утомительной процедуры оформления разрешений и сноса стен. В этом преимущество монолитно-каркасного строения – несущие стены находятся по периметру, а внутри можно строить как душе угодно. С квартир на верхних этажах домов открывается живописный вид на море и из каждой квартиры виден лес.

Перейдем к более щепетильному вопросу – ценам на жилье. Во Владивостоке они баснословные и зачастую неоправданные. К тому же у многих застройщиков либо нет никаких акций и специальных предложений, либо их условия сомнительны.

- Сейчас квадратный метр в жилом комплексе стоит от 77 тысяч рублей, плюс действуют много программ и скидок. К каждому покупателю мы подходим индивидуально и пытаемся вместе найти пути решения. Например, у нас есть беспроцентная рассрочка, причем срок и размер платежа можно подобрать с учетом пожеланий и ситуации, в которой находится клиент. Также есть программа компенсации аренды квартиры на определенный период, если жилье в «Зеленом бульваре» куплено в ипотеку, - отметила Елена Кулакова.

«Зеленый бульвар» состоит из трех 25-этажных домов, четвертый пока в проекте. Строительство первого объекта планируется завершить в следующем году, второго – максимум в начале 2021-го. Третий дом также будет сдан в 2021 году.

И факт, который говорит сам за себя: абсолютно все сотрудники Застройщика, включая и руководство организации, а также сотрудники компаний, которые участвуют в строительстве жилого комплекса, купили себе квартиры на Зеленом бульваре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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