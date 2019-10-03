«Я на это не подписывался»: Юрий Трутнев отчитал мэра Владивостока за отсутствие дорог и растрату денег на бордюры

Во Владивосток приехал Юрий Трутнев, полномочный представитель президента в ДФО. Вместе с губернатором приморского края Олегом Кожемяко и главой города Олегом Гуменюком они проехали от Тихой до центра дальневосточной столицы. Уже на перекрестке Светланской и Океанского проспекта полпред предложил завершить поездку, потому что у него уже сложилось общая картина по состоянию дорог.

По мнению Юрия Трутнева, власти города так и не выполнили поручение президента, в связи с чем Владивосток до сих пор не соответствует статуту столицы ДВ, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ИА PrimaMedia.

Терпение у полпреда лопнуло, когда Олег Гуменюк начал рассказывать о ремонте дорог и замене бордюров.

- Вы меня не услышали? Эти все ровные покрытия - за ваш счет, а за наш - изменение улиц и дорог, расширение возможности двигаться по городу, — сказал Юрий Трутнев.

На вопрос Трутнева «сколько денег было потрачено на бордюры», ответа так и не последовало. Вместо этого глава города стал говорить о том, что лишь 30% бордюров меняются на новые, остальные – перекладываются с места на место.

- Это все тоже за ваши деньги, не за наши. Я на это не подписывался. Эти деньги выделены по поручению президента РФ, чтобы город был красивый и по нему люди могли спокойно передвигаться. Этот город - номер один по количеству автомобилей на душу населения в РФ. И поскольку дано поручение президента о столице ДФО, мы хотели, чтобы люди могли по дорогам ездить, а не просто их выровнять и поменять бордюры! Выровнять и поменять - это без нас, это не за президентские деньги, - отметил полпред.

В заключении Юрий Трутнев заявил, что деньги, выделенные из федерального бюджета, тратятся неэффективно. Средства должны были пойти на расширение дорог и на увеличение пропускной мощности, но никак не на ямочный ремонт и бордюры.