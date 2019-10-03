2019-10-03T11:55:37+03:00
Общество

«Я на это не подписывался»: Юрий Трутнев отчитал мэра Владивостока за отсутствие дорог и растрату денег на бордюры

Полпред остался недоволен расходованием денег, выделенных из федерального бюджета
Кристина ГРИН
Поделиться:
По мнению Юрия Трутнева, власти города так и не выполнили поручение президента.По мнению Юрия Трутнева, власти города так и не выполнили поручение президента.Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Изменить размер текста:

Во Владивосток приехал Юрий Трутнев, полномочный представитель президента в ДФО. Вместе с губернатором приморского края Олегом Кожемяко и главой города Олегом Гуменюком они проехали от Тихой до центра дальневосточной столицы. Уже на перекрестке Светланской и Океанского проспекта полпред предложил завершить поездку, потому что у него уже сложилось общая картина по состоянию дорог.

По мнению Юрия Трутнева, власти города так и не выполнили поручение президента, в связи с чем Владивосток до сих пор не соответствует статуту столицы ДВ, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ИА PrimaMedia.

Терпение у полпреда лопнуло, когда Олег Гуменюк начал рассказывать о ремонте дорог и замене бордюров.

- Вы меня не услышали? Эти все ровные покрытия - за ваш счет, а за наш - изменение улиц и дорог, расширение возможности двигаться по городу, — сказал Юрий Трутнев.

На вопрос Трутнева «сколько денег было потрачено на бордюры», ответа так и не последовало. Вместо этого глава города стал говорить о том, что лишь 30% бордюров меняются на новые, остальные – перекладываются с места на место.

- Это все тоже за ваши деньги, не за наши. Я на это не подписывался. Эти деньги выделены по поручению президента РФ, чтобы город был красивый и по нему люди могли спокойно передвигаться. Этот город - номер один по количеству автомобилей на душу населения в РФ. И поскольку дано поручение президента о столице ДФО, мы хотели, чтобы люди могли по дорогам ездить, а не просто их выровнять и поменять бордюры! Выровнять и поменять - это без нас, это не за президентские деньги, - отметил полпред.

В заключении Юрий Трутнев заявил, что деньги, выделенные из федерального бюджета, тратятся неэффективно. Средства должны были пойти на расширение дорог и на увеличение пропускной мощности, но никак не на ямочный ремонт и бордюры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мать специально отселила его от себя подальше»: соседи убийцы кондуктора рассказали о нечеловеческих условиях жизни
По словам жильцов дома №12 по 2й Строительной, мужчина часто дебоширил, поджигал лестницы и водопроводные трубы, громко кричал и стучался в стены без видимой на то причины
Врач-психиатр: Неплохо было бы нашу медицину полечить. Хватит ее уже травмировать
Известный в Европе ученый, руководитель группы психиатрических исследований в НИИ нейрохирургии имени Бурденко Олег Зайцев ответил на «Вопрос дня» «Комсомольской правды» [аудио]
«В кино меня мог бы сыграть Егор Бероев»: летчик Дамир Юсупов, посадивший на кукурузное поле самолет, рассказал о съемках в кино
Также легендарный пилот поделился с «Комсомолкой» своим отношением к славе и признался, что до сих пор хранит дома «памятный кукурузный початок»
«Пока других не кину, деньги не верну». Как устроены строительные пирамиды
Доверившись предпринимателю из Калуги, жители Калужской, Тульской и Московской областей остались без денег и обещанных домов. Пытаясь добиться справедливости, пострадавшие объединяются, но получится ли у них наказать обманщика?
Новости 24
«Да над нами издеваются»: жители Артема возмущены массовым закрытием детских садов на ремонт
«Город-затор, город-мечта»: вечерний Владивосток намертво встал в пробку
Светловолосую женщину со шрамом от ожога ищут во Владивостоке с конца сентября
Пострадавшим от тайфунов и циклонов во Владивостоке выплатили более 11 миллионов рублей
Стала известна истинная причина появления осеннего тумана во Владивостоке
Приморский насильник-рецидивист закрыл жертве лицо во время надругательства
Молодые бомжи на теплотрассе до полусмерти избили жителя Владивостока
Очередная партия белух из приморской «китовой тюрьмы» обрела свободу
Соседи убийцы кондуктора: «Мы просили участкового что-нибудь сделать, чтобы он нам не портил жизнь»
Ипотека под два процента на Дальнем Востоке: какие условия, кто может получить
Огнеборцы во время учений отработали спасение людей в управлении АО «Восточный Порт»
Первую гимназию эвакуировали во Владивостоке