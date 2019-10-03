Дмитрий Морозов представит в ЦСИ «Заря» инсталляцию, посвященную Сихотэ-Алинскому метеориту

В субботу, 5 октября, в ЦСИ «Заря» откроется мультимедийная инсталляция «Гость», посвященная Сихотэ-Алинскому метеориту. Ее автор — один из самых известных в мире российских художников в области научного искусства Дмитрий Морозов, работающий под псевдонимом ::vtol::.

Проекты Дмитрия обращены к звуку, свету, сообществам, интернету и всем доступным человеку возможностям освоения мира. Во Владивостоке художник представит составную кинетическую, электромагнитную и звуковую инсталляцию, посвящённую упавшему в 1947 г. на Дальнем Востоке метеориту. По задумке автора, циклическая система моделирует момент «прибытия» метеоритов на землю — практически неуловимую и редчайшую ситуацию.

По словам художника, источником вдохновения и главным импульсом к созданию этой работы стало попадание в его геологическую коллекцию нескольких индивидуальных фрагментов Сихотэ-Алинского метеорита. Это небесное тело уникально по ряду причин: самый крупный в новейшей истории железный метеорит; свидетелем его падения стало множество людей, включая художника Петра Медведева, который работал в тот момент на пленэре и зафиксировал впечатления на картине, впоследствии ставшей популярной в СССР. Это еще и наиболее изученный из когда-либо попадавших на землю подобных объектов, мелкие осколки и индивидуальные фрагменты которого находят на месте падения до сих пор.

«Невероятная притягательность этих «гостей» из космоса моментально побудила меня приступить к проработке художественного исследования с учетом наиболее интересных мне трендов в технологическом искусстве: естественного и искусственного электромагнетизма, работы со звуком, роботизированных автоматических систем, геологии и астрофизики. Каждая из этих тем — не только средство достижения целостного художественного образа, но и самостоятельный мощный медиум, формирующий синергию отдельных элементов работы», — рассказал Дмитрий Морозов.

Отметим, что проект включает не только создание объекта, но и путешествие с ним в поселок Метеоритный для установки действующей инсталляции в один из кратеров. Для художника это своеобразный способ воссоздать момент падения на месте непосредственного приземления космического осколка. Дмитрий сравнивает это путешествие с паломничеством или исследованием, которое ещё и совмещено со съемкой короткометражного документального фильма о процессе.

Для справки

Дмитрий ::vtol:: Морозов (р. 1986, Москва) воплощает художественные идеи в технологических жанрах (робототехника, звуковое и научное искусство), исследует темы хаоса и самоорганизации систем, анализируя социальные, биологические, физические явления, занимается разработкой и созданием экспериментальных музыкальных инструментов и модульных синтезаторов.

Участник основного проекта 4-й Московской биеннале современного искусства, фестивалей Архстояние, Ночь Новых Медиа, CTM/Transmediale (Германия) и Ars Electronica (Австрия), выставок на ведущих площадках современного искусства: ГЦСИ (персональная выставка «Интерфейс происходящего»), ММОМА, Манеж, Государственный Эрмитаж, Laboratoria Art&Science Space, Электромузей, Политехнический Музей, Garage, ZKM (Германия), Ars Electronica (Австрия), Boulder Museum of Contemporary Art (США), National Contemporary Art Museum of Taiwan (Taiwan), участник групповой выставки «Открытие, Открытие» в ЦСК «Хлебозавод» (Владивосток). Лауреат премии Сергея Курёхина (2013), Премии Cube (Франция, 2014), почетные упоминания премии VIDA 16.0 (Испания, 2014), Ars Electronica (Австрия, 2015, 2017).

Проект создается на средства гранта NOVA ART, полученного в рамках конкурса NOVA ART CONTEST.