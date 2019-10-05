2019-10-05T06:43:13+03:00
Общество

Самый жесткий сценарий: суд второй инстанции не смягчил приговор Пушкареву и оставил 15 лет строгача

Рассмотрение апелляции длилось два дня
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Пушкарев виновным себя не считаетПушкарев виновным себя не считаетФото: Иван МАКЕЕВ
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Обвинительный приговор экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева остался без изменений – Мосгорсуд вообще не стал сокращать наказание. Пушкарева все еще ждет 15 лет колонии строгого режима за злоупотребление должностными полномочиями и крупную взятку. Виновным бывший градоначальник себя не признает.

На протяжении 9 часов Игорь Пушкарев отстаивал свои права 4 октября на втором заседании в Мосгорсуде, первое состоялось днем ранее, но в один рабочий день суд не уложился.

Еще 9 апреля Тверской суд Москвы признал Пушкарева виновным и вынес невероятно жесткий приговор - 15 лет колонии и 500 миллионов рублей штрафа. Редким убийцам дают столько. Вместе с экс-мэром срок получили его брат Андрей Пушкарев, которого приговорили к 8 годам условно и выписали 500 миллионов штрафа, и Андрей Лушников, которому дали десять лет колонии строгого режима и такой же огромный штраф.

- По мнению обвинения, брат Андрей в течение 6,5 лет передал мне взяток на 75 миллионов рублей, а затем мы с ним вместе отдали еще 4 миллиона рублей Лушникову А.В., чтобы ГК «Востокцемент» получила прибыль в 16,8 миллионов рублей. Полагаю, что такое обвинение как минимум требует проведения в отношении нас с братом Андреем судебно-психиатрической экспертизы. Поскольку если для того, чтобы ГК «Востокцемент» получила прибыль в 16,8 миллионов рублей нам потребовалось потратить около 80 миллионов рублей, совершив при этом особо тяжкие преступления, за которые Андрей получил 8 лет условно, а я 15 реально со штрафами в 500 миллионов рублей, то у суда должны появиться реальные сомнения в нашей вменяемости, - цитирует Пушкарева Vladnews на втором заседании Мосгорсуда.

Защита из 4 адвокатов пыталась приобщить к делу материалы, ранее проигнорированные судом, а также провести повторные экспертизы и допросы свидетелей. Хотели, чтобы Игоря Пушкарева признали бенефициарным владельцем бизнеса «Востокцемент». Поскольку, по словам защиты, даже все результаты прослушек за минимум 5 лет говорят о том, что он обсуждал по телефону управление компанией, в том числе согласовывал отпуска и премии сотрудникам предприятия. Их сторона хочет, чтобы Пушкарева судили только по статье незаконное участие в предпринимательской деятельности.

- Даже засекреченный свидетель обвинения подтвердил, что именно Игорь является владельцем бизнеса. Но суд, несмотря на доказательства и показания свидетелей, решил, что это не так, - рассказывает Андрей Пушкарев. По мнению суда, когда Игорь был избран главой города, я немедленно стал руководителем «Востокцемента». Но суд не заметил, что Игорь даже юридически еще долго оставался владельцем бизнеса. Мне было всего 24 года, я не имел должного опыта. Игорь ещё почти год юридически руководил бизнесом. Это подтверждённый факт.

В своем последнем слове Игорь Пушкарев попросил осудить его, если ГК «Востокцемент» каким-нибудь образом его стараниями получила прибыль. Считает, такой исход справедливым.

Суд оставил приговор в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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