Улицу Школьную превратили в пешеходную - перекрыли на месяц из-за ремонта ливневок

Улицу Школьную во Владивостоке перекрыли для проезда транспорта на целый месяц. С сегодняшнего дня, 5 октября, там будут ремонтировать сеть ливневой канализации, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

На участке дороги от улицы Спортивной и до улицы Школьной прохожих «встречают» бетонные блоки.

В огороженном месте будут устанавливать новые водопропускные трубы диаметром от 300 до 1 000 миллиметров. Их общая протяженность составит около 600 погонных метров. Рабочие также обновят смотровые колодцы и дождеприемные камеры.

Проезд ограничен на месяц. Фото: Александр Ратников

Из-за ремонтных дорог движение машин будет ограничено. Есть даже официальное время, когда проезд откроют – в полночь 10 ноября. Больше месяца участок нужно будет объезжать по улицам: Спортивная, Фадеева, Сахалинская и 40 лет ВЛКСМ.

Будут обновлять ливневку. Фото: Александр Ратников

Глава города Олег Гуменюк заявил, что сделают ливневую канализацию качественно и быстро.