2019-10-05T13:33:19+03:00
Общество

«Чуть не сгорел как ТЦ "Максим"»: свидетели приукрасили пожар в Приморском океанариуме

Сотрудники сами потушили пламя и эвакуировали людей (видео)
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Посетителей кафе, в котором случился пожар, эвакуировалиПосетителей кафе, в котором случился пожар, эвакуировалиФото: Антон ПИКУС
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Пожар вспыхнул в Приморском океанариуме из-за короткого замыкания холодильника в местном кафе. Сотрудники заведения подручными средствами потушили пламя еще до приезда пожарных. А в интернете маленькое возгорание уже успели сравнить с трагедией ТЦ «Максим», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Рабочие океанариума отсоединили холодильник от электросети и собственноручно потушили огонь. Перед этим вызвали пожарных, но помощь прибывших через 5 минут спасателей, не понадобилась. К тому моменту не было даже задымления. Площадь возгорания составила полтора метра, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Пожар вспыхнул в Приморском океанариуме. Видео: dps_vl.! другой источник

В социальных сетях за короткий промежуток времени пожар уже успел наделать шума.

- Приморский океанариум, чуть не сгорел как ТЦ «Максим», пожарная безопасность не работала, - делились свидетели сильно приукрашенной информацией.

Но они сообщили и о грамотных действиях сотрудников ресторанчика, которые не только справились с пламенем и паникой от него, но и успели эвакуировать посетителей. Вывели всех на улицу, и никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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