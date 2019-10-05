«Чуть не сгорел как ТЦ "Максим"»: свидетели приукрасили пожар в Приморском океанариуме
Пожар вспыхнул в Приморском океанариуме из-за короткого замыкания холодильника в местном кафе. Сотрудники заведения подручными средствами потушили пламя еще до приезда пожарных. А в интернете маленькое возгорание уже успели сравнить с трагедией ТЦ «Максим», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
Рабочие океанариума отсоединили холодильник от электросети и собственноручно потушили огонь. Перед этим вызвали пожарных, но помощь прибывших через 5 минут спасателей, не понадобилась. К тому моменту не было даже задымления. Площадь возгорания составила полтора метра, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Пожар вспыхнул в Приморском океанариуме. Видео: dps_vl.! другой источник
В социальных сетях за короткий промежуток времени пожар уже успел наделать шума.
- Приморский океанариум, чуть не сгорел как ТЦ «Максим», пожарная безопасность не работала, - делились свидетели сильно приукрашенной информацией.
Но они сообщили и о грамотных действиях сотрудников ресторанчика, которые не только справились с пламенем и паникой от него, но и успели эвакуировать посетителей. Вывели всех на улицу, и никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU