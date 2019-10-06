2019-10-06T05:14:07+03:00
Общество

На Сахалине чиновник поплатился своей должностью за дебош в баре и разборки с охраной

Его действия признали порочащими администрацию областного центра и недостойными служащего муниципалитета [видео]
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Чиновник из МКУ «Управление жилищной политики». Фото: скриншот с видеоЧиновник из МКУ «Управление жилищной политики». Фото: скриншот с видео
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В Южно-Сахалинске нетрезвый чиновник из МКУ «Управление жилищной политики» устроил дебош в баре и разборки с охраной. На следующий день, когда видео с инцидентом попало в сеть, чиновника уволили.

Разборки с охраной сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, как чиновник демонстрирует свое служебное удостоверение и матерится, угрожая охранникам. Дебошир обещает «пустить по десятому кругу» своих оппонентов, если те попадут к нему на примем

На Сахалине чиновник поплатился своей должностью за дебош в баре и разборки с охраной.

В конечном итоге пьяный дебош закончился тем, что мужчина вызвал такси и удалился с места событий, не забыв при этом несколько раз обматерить охранников.

В мэрии Южно-Сахалинска подтвердили, что инцидент произошел с участием специалиста МКУ «Управление жилищной политики».

- Сотрудник был приглашен на беседу к руководителю учреждения. Его поведение и действия признаны порочащими администрацию областного центра и недостойными служащего муниципалитета. Сотрудник осознал свою вину и написал заявление об увольнении по собственному желанию. Заявление было незамедлительно удовлетворено, - прокомментировали в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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