Умер 29-летний экс-капитан «Адмирала» Самвел Мнацян

Сегодня, 6 октября, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием бывший капитан хоккейного клуба «Адмирал» Самвел Мнацян ушел из жизни.

- «Мы запомним Самвела, как очень доброго, чуткого и отзывчивого парня, настоящего капитана, который всегда и всем помогал, никому ни в чем не отказывал», - говорится в сообщении instagram аккаунта приморского клуба.

hcadmiral Не стало Самвела Мнацяна

Вскоре после того, как стало известно, что Самвелу Мнацяну диагностировали злокачественную опухоль позвоночника, болельщики начали собирать деньги на лечение в Германии, а коллеги провели благотворительные матчи. На протяжении последнего года спортсмен проходил курс лечения от онкологии,но болезнь взяла свое. Самвел Мнацян занимал позицию защитника, играя за «Адмирал», спортсмен сыскал славу главного тафгая клуба.