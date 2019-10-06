2019-10-06T05:39:25+03:00
Общество

Умер 29-летний экс-капитан «Адмирала» Самвел Мнацян

Несмотря на все усилия, спортсмен не смог побороть страшную болезнь
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Не стало Самвела Мнацяна. Фото: hcadmiral.ruНе стало Самвела Мнацяна. Фото: hcadmiral.ru
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Сегодня, 6 октября, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием бывший капитан хоккейного клуба «Адмирал» Самвел Мнацян ушел из жизни.

- «Мы запомним Самвела, как очень доброго, чуткого и отзывчивого парня, настоящего капитана, который всегда и всем помогал, никому ни в чем не отказывал», - говорится в сообщении instagram аккаунта приморского клуба.

hcadmiralhcadmiral
Не стало Самвела Мнацяна
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Вскоре после того, как стало известно, что Самвелу Мнацяну диагностировали злокачественную опухоль позвоночника, болельщики начали собирать деньги на лечение в Германии, а коллеги провели благотворительные матчи. На протяжении последнего года спортсмен проходил курс лечения от онкологии,но болезнь взяла свое. Самвел Мнацян занимал позицию защитника, играя за «Адмирал», спортсмен сыскал славу главного тафгая клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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