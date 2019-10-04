И снова ограничено движение на трассе Седанка – Патрокл во Владивостоке

Временно ограничено движение на трассе Седанка – Патрокл во Владивостоке. Большегруз, двигаясь со стороны Артема к Русскому острову, минувшей ночью, 4 сентября, повредил леерное ограждение. Из-за механических повреждений автомобиль не смог двигаться дальше, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД по городу Владивостоку.

Водитель длинномера Ниссан Дизель не пострадал. Движение на участке дороги ограничено.

Специализированные службы ликвидируют последствия аварии и освобождают проезжую часть. На водителя, не справившегося с управлением, составили административный протокол из-за повреждения дорожного сооружения.

Владивосток сковали пробки. Карта: "Яндекс"

А тем временем во Владивостоке транспортный коллапс. Согласно сервису «Яндекс.Пробки» в приморской столице 6-балльные пробки. Наиболее затруднено движение в Первореченском и Фрунзенском районах. Самая затяжная пробка - от проспекта 100-летия Владивостоку и далее по Некрасовскому путепроводу. Заторы также есть в районе Военного шоссе и на Фонтанной улице.