2019-10-04T02:56:57+03:00
Общество

И снова ограничено движение на трассе Седанка – Патрокл во Владивостоке

Большегруз ударился о леерное ограждение и перегородил дорогу
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Большегруз повредил леера. Фото: пресс – служба ОГИБДД УМВД России по г. ВладивостокуБольшегруз повредил леера. Фото: пресс – служба ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку
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Временно ограничено движение на трассе Седанка – Патрокл во Владивостоке. Большегруз, двигаясь со стороны Артема к Русскому острову, минувшей ночью, 4 сентября, повредил леерное ограждение. Из-за механических повреждений автомобиль не смог двигаться дальше, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД по городу Владивостоку.

Водитель длинномера Ниссан Дизель не пострадал. Движение на участке дороги ограничено.

Специализированные службы ликвидируют последствия аварии и освобождают проезжую часть. На водителя, не справившегося с управлением, составили административный протокол из-за повреждения дорожного сооружения.

Владивосток сковали пробки. Карта: "Яндекс"

Владивосток сковали пробки. Карта: "Яндекс"

А тем временем во Владивостоке транспортный коллапс. Согласно сервису «Яндекс.Пробки» в приморской столице 6-балльные пробки. Наиболее затруднено движение в Первореченском и Фрунзенском районах. Самая затяжная пробка - от проспекта 100-летия Владивостоку и далее по Некрасовскому путепроводу. Заторы также есть в районе Военного шоссе и на Фонтанной улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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