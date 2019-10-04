Опасный «снег» выпал во Владивостоке: ветер отодрал белый утеплитель со стены дома и разнес по округе
Сильный ветер минувшей ночью, 4 октября, начал отдирать от 9-этажного дома во Владивостоке утеплитель. Весь двор по адресу: Кизлярская, 7, оказался завален пенопластом и другими строительными материалами, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
Куски наружной теплоизоляции в Первомайском районе с самого утра пролетают над головами у прохожих. Приморцы сетуют на команду работников утеплявших дом.
Весь двор завален стройматериалами. Видео предоставлено очевидцем.! другой источник
- Вот так утепляют стены у нас. Все отлетело, - комментирует приморец.
Жители убеждены, что дополнительный слой на фасаде дома продолжит падать и дальше. Подобный «снегопад» всерьез может угрожать здоровью людей. Местные опасаются, что их проблемой никто не будет заниматься. Аргументом выступает то, что во время прошлого подобного ветра у них упал столб, который до сих пор так и лежит рядом с аварийным выходом в подъезд дома.
Столб, по словам жителей, лежит почти месяц. Видео предоставлено очевидцем.! другой источник
И поскольку стройматериалы уже разнеслись по всей округе, то есть и другой актуальный вопрос - а будут ли этот мусор убирать? По словам жителей, пока что службы «не чешутся».
ИСТОЧНИК KP.RU