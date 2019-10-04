2019-10-04T04:56:00+03:00
Общество

Опасный «снег» выпал во Владивостоке: ветер отодрал белый утеплитель со стены дома и разнес по округе

Жителям едва ли не на голову падают куски стройматериалов
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
В Первомайской районе со стены дома отлетел утеплитель. Фото предоставлено очевидцемВ Первомайской районе со стены дома отлетел утеплитель. Фото предоставлено очевидцем
Изменить размер текста:

Сильный ветер минувшей ночью, 4 октября, начал отдирать от 9-этажного дома во Владивостоке утеплитель. Весь двор по адресу: Кизлярская, 7, оказался завален пенопластом и другими строительными материалами, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Куски наружной теплоизоляции в Первомайском районе с самого утра пролетают над головами у прохожих. Приморцы сетуют на команду работников утеплявших дом.

Весь двор завален стройматериалами. Видео предоставлено очевидцем.! другой источник

- Вот так утепляют стены у нас. Все отлетело, - комментирует приморец.

Жители убеждены, что дополнительный слой на фасаде дома продолжит падать и дальше. Подобный «снегопад» всерьез может угрожать здоровью людей. Местные опасаются, что их проблемой никто не будет заниматься. Аргументом выступает то, что во время прошлого подобного ветра у них упал столб, который до сих пор так и лежит рядом с аварийным выходом в подъезд дома.

Столб, по словам жителей, лежит почти месяц. Видео предоставлено очевидцем.! другой источник

И поскольку стройматериалы уже разнеслись по всей округе, то есть и другой актуальный вопрос - а будут ли этот мусор убирать? По словам жителей, пока что службы «не чешутся».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Руслан Хасбулатов: Когда Ельцин посадил меня на нары и тюремную баланду, я сразу же предсказал крах преступного режима
Экс-председатель Верховного Совета РФ накануне годовщины расстрела "Белого дома" рассказал об этом нашему обозревателю Александру Гамову
Это же настоящий шантаж! В Самарской области с владельцев попавших в отлов собак требуют деньги за их возвращение
Зоозащитники утверждают, что предприниматель увозит животных в неизвестном направлении. Сам бизнесмен уверяет, что только хочет компенсировать таким образом свои расходы.
Новости 24
Из-за тайфуна «Митаг» в Приморье объявлено штормовое предупреждение
«Не повезло хозяевам авто»: шквалистый ветер повалил деревья во Владивостоке
Двух гималайских медвежат, изъятых в Большом камне, выпустят на свободу
Жители Владивостока жалуются на грязные автобусы и дыры в полах
Переволновалась: соседка убийцы кондуктора рассказала, что именно ей советовал участковый
Власти Приморья: «Главная задача рыбака – обеспечить дальневосточников рыбой по доступной цене»
Осенний мостопад: очередная конструкция не выдержала в Приморье
Это не человек, а нелюдь: печальный случай на приморской дороге обсуждают в сети
Желтый уровень опасности: шквальный ветер и дождь со снегом обрушатся на Приморье
Опять краш-тест: массовое ДТП заблокировало движение на объездной трассе Владивостока
«Да над нами издеваются»: жители Артема возмущены массовым закрытием детских садов на ремонт
«Город-затор, город-мечта»: вечерний Владивосток намертво встал в пробку
Светловолосую женщину со шрамом от ожога ищут во Владивостоке с конца сентября
Пострадавшим от тайфунов и циклонов во Владивостоке выплатили более 11 миллионов рублей
Стала известна истинная причина появления осеннего тумана во Владивостоке
Приморский насильник-рецидивист закрыл жертве лицо во время надругательства
Молодые бомжи на теплотрассе до полусмерти избили жителя Владивостока
Очередная партия белух из приморской «китовой тюрьмы» обрела свободу
Соседи убийцы кондуктора: «Мы просили участкового что-нибудь сделать, чтобы он нам не портил жизнь»
Ипотека под два процента на Дальнем Востоке: какие условия, кто может получить
Огнеборцы во время учений отработали спасение людей в управлении АО «Восточный Порт»
Первую гимназию эвакуировали во Владивостоке