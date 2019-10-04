2019-10-04T06:47:11+03:00
Общество

«Плюй на меня полностью»: полиция задержала эксгибициониста, пристававшего к детям во Владивостоке

Голый мужчина устраивал порно-шоу для прохожих (видео, 18+)
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Эксгибиционист хотел, чтобы дети на него плевали. Скрин из видео: vdk_newsЭксгибиционист хотел, чтобы дети на него плевали. Скрин из видео: vdk_news
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На днях в соцсетях появилось видео, на котором голый мужчина ублажает себя прямо на улице. Шокирующим фактом стало то, что автором ролика и свидетелем картины стал маленький ребенок, проходивший мимо вместе с другими ребятами. Эксгибиционист хотел, чтобы дети на него плевали, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Порно-шоу происходило в районе Чуркина. Мужчина говорил, что устроил его для детей, а не для интернета, поэтому просил не снимать его на телефон.

Извращенец сидел в кустах на улице Калинина. Видео, 18+: vdk_news.! другой источник

Ребята с видео были не первыми и далеко не последними прохожими, кому извращенец мог нанести психологическую травму. Приморцы говорят, что были и еще прецеденты с его участием.

- Моя дочь шла на тренировку, и это чудовище к ней подошло и сказало: «Можно я на тебя…» Жаль, что он мне не попался на глаза, - пишет жительница Владивостока.

Сразу после шокирующего видео стражи порядка проверили информацию в социальных сетях и разыскали мужчину. Им оказался 46-летний житель Уссурийска. Извращенца задержали, а все материалы, по словам представителей УМВД, передали в Следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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