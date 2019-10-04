2019-10-04T07:24:37+03:00
Общество

Детские воды «Славда» и «Монастырская» получили высокую оценку Роскачества

Поделиться:
Изменить размер текста:

Питьевые воды для детского питания, выпускаемые Slavda Group, вошли в десятку лучших питьевых детских вод России по заключению экспертизы Роскачества. «Детская Славда» и «Монастырская детская» успешно прошли все испытания по 109 показателям качества и безопасности. Результаты исследования представлены на портале организации.

В рамках проведенного исследования эксперты Роскачества изучили качество и безопасность 21 торговой марки питьевой воды для детского питания объемом от 0,33 до 6 литров, стоимостью от 8 до 175 рублей за литр.

Специалисты уделили пристальное внимание микробиологическим и паразитологическим показателям. Товары были исследованы на содержание потенциально опасных веществ и компонентов, таких как нефтепродукты, нитраты и нитриты, формальдегид, тяжелые металлы, радионуклиды. Определялось и содержание фталатов, которые могут мигрировать в воду из некачественного пластика упаковки.

Наряду с безопасностью исследовалось качество воды, в том числе органолептические свойства и достоверность маркировки в части солевого состава и наличия необходимых микро- и макроэлементов.

Slavda Group выпускает продукцию для детей на заводах «Славда» и «Скит». Для ее производства используется природная вода, которая добывается из скважин глубиной более 100 метров, находящихся в экологически чистых районах Приморского края - Надеждинском и Лесозаводском.

Собственные аттестованные современные лаборатории группы компаний «Славда» обеспечивают двойной контроль качества воды. Производственные линии позволяют сохранять природные минералы - кальций, магний и другие элементы, так необходимые детскому организму. Воды соответствуют всем показателям безопасности и экологическим требованиям, предъявляемым к данному виду продукции. Ионно-солевой состав воды подходит детям с первых дней жизни и не требует кипячения.

По данным Роскачества, миф о том, что чем продукт дороже, тем лучше, не оправдался. «Отличники» рейтинга есть как среди самой недорогой воды, так и среди воды в средней ценовой категории.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Руслан Хасбулатов: Когда Ельцин посадил меня на нары и тюремную баланду, я сразу же предсказал крах преступного режима
Экс-председатель Верховного Совета РФ накануне годовщины расстрела "Белого дома" рассказал об этом нашему обозревателю Александру Гамову
Это же настоящий шантаж! В Самарской области с владельцев попавших в отлов собак требуют деньги за их возвращение
Зоозащитники утверждают, что предприниматель увозит животных в неизвестном направлении. Сам бизнесмен уверяет, что только хочет компенсировать таким образом свои расходы.
Новости 24
В трех районах Приморья стартовал отопительный сезон
Мосгорсуд сегодня может решить судьбу Игоря Пушкарева
В Приморье открыли проезд по временному мосту в Штыково
Из-за закрытия байкерского сезона перекроют центр Владивостока
И тигр, и лев в одном флаконе: в сафари-парк Приморья переехал лигр, живший в вольере придорожного кафе
Из-за тайфуна «Митаг» в Приморье объявлено штормовое предупреждение
«Не повезло хозяевам авто»: шквалистый ветер повалил деревья во Владивостоке
Двух гималайских медвежат, изъятых в Большом камне, выпустят на свободу
Жители Владивостока жалуются на грязные автобусы и дыры в полах
Переволновалась: соседка убийцы кондуктора рассказала, что именно ей советовал участковый
Власти Приморья: «Главная задача рыбака – обеспечить дальневосточников рыбой по доступной цене»
Осенний мостопад: очередная конструкция не выдержала в Приморье
Это не человек, а нелюдь: печальный случай на приморской дороге обсуждают в сети
Желтый уровень опасности: шквальный ветер и дождь со снегом обрушатся на Приморье
Опять краш-тест: массовое ДТП заблокировало движение на объездной трассе Владивостока
«Да над нами издеваются»: жители Артема возмущены массовым закрытием детских садов на ремонт
«Город-затор, город-мечта»: вечерний Владивосток намертво встал в пробку
Светловолосую женщину со шрамом от ожога ищут во Владивостоке с конца сентября
Пострадавшим от тайфунов и циклонов во Владивостоке выплатили более 11 миллионов рублей
Стала известна истинная причина появления осеннего тумана во Владивостоке
Приморский насильник-рецидивист закрыл жертве лицо во время надругательства
Молодые бомжи на теплотрассе до полусмерти избили жителя Владивостока
Очередная партия белух из приморской «китовой тюрьмы» обрела свободу
Соседи убийцы кондуктора: «Мы просили участкового что-нибудь сделать, чтобы он нам не портил жизнь»
Ипотека под два процента на Дальнем Востоке: какие условия, кто может получить
Огнеборцы во время учений отработали спасение людей в управлении АО «Восточный Порт»
Первую гимназию эвакуировали во Владивостоке