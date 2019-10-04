Детские воды «Славда» и «Монастырская» получили высокую оценку Роскачества

Питьевые воды для детского питания, выпускаемые Slavda Group, вошли в десятку лучших питьевых детских вод России по заключению экспертизы Роскачества. «Детская Славда» и «Монастырская детская» успешно прошли все испытания по 109 показателям качества и безопасности. Результаты исследования представлены на портале организации.

В рамках проведенного исследования эксперты Роскачества изучили качество и безопасность 21 торговой марки питьевой воды для детского питания объемом от 0,33 до 6 литров, стоимостью от 8 до 175 рублей за литр.

Специалисты уделили пристальное внимание микробиологическим и паразитологическим показателям. Товары были исследованы на содержание потенциально опасных веществ и компонентов, таких как нефтепродукты, нитраты и нитриты, формальдегид, тяжелые металлы, радионуклиды. Определялось и содержание фталатов, которые могут мигрировать в воду из некачественного пластика упаковки.

Наряду с безопасностью исследовалось качество воды, в том числе органолептические свойства и достоверность маркировки в части солевого состава и наличия необходимых микро- и макроэлементов.

Slavda Group выпускает продукцию для детей на заводах «Славда» и «Скит». Для ее производства используется природная вода, которая добывается из скважин глубиной более 100 метров, находящихся в экологически чистых районах Приморского края - Надеждинском и Лесозаводском.

Собственные аттестованные современные лаборатории группы компаний «Славда» обеспечивают двойной контроль качества воды. Производственные линии позволяют сохранять природные минералы - кальций, магний и другие элементы, так необходимые детскому организму. Воды соответствуют всем показателям безопасности и экологическим требованиям, предъявляемым к данному виду продукции. Ионно-солевой состав воды подходит детям с первых дней жизни и не требует кипячения.

По данным Роскачества, миф о том, что чем продукт дороже, тем лучше, не оправдался. «Отличники» рейтинга есть как среди самой недорогой воды, так и среди воды в средней ценовой категории.