«Он лежал на ней сверху в кустах»: напавший на девушку насильник снова свободно гуляет по Владивостоку

Житель Владивостока с российским паспортом и нерусской внешностью подозревается в попытке изнасилования 19-летней девушки. Парень напал на нее и затащил в кусты. Если бы не случайные очевидцы, неизвестно, что произошло бы дальше. Парня доставили в полицию, но спустя несколько дней отпустили.

«ПОМОГИТЕ!»

Дом номер 16 по улице Кирова, 28 сентября, обычный субботний вечер, Дмитрий готовит ужин. Парень вышел на балкон и услышал, как на всю улицу раздается пронзительный крик: «Помогите!». Дмитрий, не думая ни о чем, побежал на улицу за дом, где находится небольшой палисадник. Там перед его глазами предстала ужасная картина.

- Я выбежал на улицу, смотрю, на девочке лежит киргиз. Он ее, вроде, душил. Я его скинул, скрутил и через пару минут подбежала на помощь компания молодых парней, которые тоже услышали крики. Пока они держали задержанного, я побежал за полицией, - рассказал «КП-Владивосток» Дмитрий, случайный очевидец, спасший девушку.

Опорный пункт вневедомственной охраны, в который побежал парень, был закрыт. Хорошо, что мимо проезжал патруль, ему-то и передали подозреваемого. Парень был жутко пьян, добровольно идти не особо хотел, всячески оказывал сопротивление и материл всех на чем свет стоит. Поведение задержанного иллюстрирует видео, которое попало в социальные сети. На нем парень активно машет ногами – то ли выделывается, то ли действительно хочет кого-то ударить.

В отделении выяснилось, что задержанному 28 лет, по национальности он киргиз, но имеет русский паспорт и живет во Владивостоке. Жертва с ним не знакома.

- Пострадавшая девушка пришла в полицию с родителями и написала заявление. Нас опросили, но еще не вызывали. Спустя несколько дней я узнал из социальных сетей, что его отпустили, - продолжает Дмитрий.

ПОЧЕМУ?

Вопрос: «Почему парня отпустили?» волнует многих и на него есть ответ. Все дело в системе: пока не будет установлен причиненный вред здоровью девушки, арестовывать парня правоохранители не имеет права. Максимум, что возможно – продержать в изоляторе трое суток до выяснения, что и было сделано. Парня отпустили под подписку о невыезде, полиция проводит проверку.

- Установлено, что в районе улицы Кирова мужчина, находясь в алкогольном опьянении, причинил телесные повреждения местной жительнице. Очевидцы происшествия задержали злоумышленника и передали сотрудникам полиции. Очевидцы и потерпевшая опрошены. Девушка сообщила, что нападавший не предпринимал по отношению к ней действий сексуального характера. В настоящее время потерпевшая направлена для прохождения судебно – медицинской экспертизы для установления степени тяжести вреда, причиненного ее здоровью. Проводится проверка. По результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации. Полиция благодарит граждан за содействие, - сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Доказать попытку изнасилования – крайне сложная задача без явных следов совершения преступления. Побоев мало – нужен биологический материал. Однако в этом случае есть очевидцы, которые готовы дать показания. Тем более мировая практика знает достаточно примеров, когда за попытку изнасилования мужчины получают реальные сроки. Главное – найти грамотного адвоката.

Подозреваемого могут привлечь по статье «Покушение на изнасилование». 28-летнему парню грозит более десяти лет лишения свободы.