2019-10-07T05:10:02+03:00
Общество

Испытано на себе: Как я жил в капсульном отеле во Владивостоке

Необычный опыт оставил самые приятные воспоминания
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С чем у вас ассоциируется слово «командировка»? Классические гостиницы, офис, отчеты … Но мне повезло куда больше. Поездка из Москвы во Владивосток запомнится мне надолго. Потрясающие сопки, безбрежное море, пляжи и скалы, причем все рядом с городом, благодаря чему я успел посетить все это после работы и в единственный уикенд.

Но не только этим мне запомнится поездка во Владивосток. Здесь я впервые попробовал жить в капсульном отеле. Мой выбор остановился на Deep Hotel, что в самом центре города. И я просто не мог не написать об этом опыте. Тем более, что на нашем сайте есть рубрика «Испытано на себе».

Вот только писать традиционную большую статью после такой насыщенной поездки … ну совершенно не хочется. Да и писать о своих впечатлениях «опосля» - дело не очень честное. Поэтому я решил: а почему бы не опубликовать самую настоящую переписку с моей супругой? Вот уж кого сложно обмануть) Конечно, выставлять на обзор ее имя и фотографию осторожная жена не разрешила, но опубликовать переписку без купюр – позволила.

Итак, представляю вашему вниманию самый необычный отчет о самой необычной поездке!

ИСТОЧНИК KP.RU

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