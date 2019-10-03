Приморцев старость дома не застанет

В конце прошлой недели во Владивостоке состоялся «слет» жителей региона, перешагнувших 50-летний возрастной рубеж. Четвертый по счету форум «Полезно пенсионерам» объединил около 1200 приморцев, которым некогда скучать.

- Приморские пенсионеры не сидят дома, полны сил, интересных идей. Задача власти - вовлечь представителей старшего поколения в общественную жизнь, предоставить вам возможность для творческой самореализации, занятий, спортом, возможность продолжать трудовую деятельность, при желании - получить новые знания и навыки, - отметил врио вице-губернатора Приморья Сергей Максимчук, приветствуя участников и гостей мероприятия.

О прошедшем празднике и возможностях, которые открыты перед старшим поколением в крае «Комсомолка» побеседовала с врио директора Приморского краевого центра социального обслуживания населения Марией Кузьминой.

Место встречи единомышленников

- Мария Сергеевна, что, на ваш взгляд, было особенно интересным в программе прошедшего форума?

- По моему мнению, очень важно, что общение было очень неформальным. Разнообразные мастер-классы, участие в тренировках по скандинавской ходьбе и гимнастике цигун, конкурс красоты среди леди, которым за пятьдесят, выставка прикладного творчества, «Поединок хоров» - все эти события в рамках форума создали по-настоящему фестивальную атмосферу. Несомненно, что каждый участник форума узнал много нового и интересного, получил заряд позитива и энергии.

- А какова практическая польза мероприятий?

- Несомненно, работа консультационных площадок по вопросам медицинского и социального обслуживания, пенсионного обеспечения дала ответы на множество вопросов, которые возникают у людей старшего поколения. Думаю, что очень плодотворным было общение со специалистами Приморского краевого центра занятости, которые отвечали на вопросы желающих пройти профессиональную подготовку или выйти на работу, несмотря на статус пенсионера.

- Была ли возможность у пожилых участников форума высказать свое мнение и пожелания о том, как, на их взгляд, надо осуществлять региональный проект «Старшее поколение»?

- В реализации краевого проекта, направленного на оказание системной поддержки и повышение качества жизни приморцев старшего возраста, были задействованы практически все учреждения, подведомственные департаменту труда и социального развития Приморского края. Поэтому руководители этих организаций, включая Приморский краевой центр социального обслуживания населения (ПЦСОН), участвовали в организации и проведении этого большого мероприятия. В деловую программу форума вошли сразу два круглых стола. На первом обсуждали вопросы проекта «Активное долголетие»: какие мероприятия показали себя хорошо, а какие стоит усовершенствовать. Работала секция, на которой обсуждали вопросы государственной и негосударственной поддержки людей пенсионного и предпенсионного возраста. И, конечно, мнение тех приморцев, ради которых реализуется проект, было услышано.

Открытые сердца

- Мария Сергеевна, в ходе большой встречи жителей края уважаемого возраста немалое внимание было уделено и «серебряным добровольцам». Как ПЦСОН поддерживает это движение?

- Мы считаем это бесценным даром со стороны людей, накопивших огромный жизненный опыт. Поэтому в нашем центре развивается направление «серебряный доброволец». Это позволяет гражданам старшего поколения проявить себя, реализовать свой потенциал в общении и стремлении быть социально полезными, оказывать безвозмездную помощь людям, нуждающимся в ней, обрести новые смыслы жизни, получить новые знания и почувствовать себя в новых социальных ролях. Пожилые люди остаются активными, интересующимися жизнью и щедро делятся своим теплом и жизненным опытом с теми, к кому они приходят на помощь.

- И краевой отряд волонтеров пополнился новыми активистами?

- Да, у стенда регионального центра «Серебряные добровольцы Приморья» было многолюдно. Более 100 человек в дни работы форума получили значок и книжку «Серебряного волонтера». Самые активные участники движения были приглашены на сцену в качестве победителей конкурса «Лидеры серебряного возраста». Лучшими из лучших названы 17 добровольцев из разных уголков края.

- Расскажите, пожалуйста, об инклюзивном волонтерстве?

- Это - привлечение к оказанию помощи людей с ограниченными возможностями, которые благодаря этой деятельности не только помогают тем, кому труднее, но и повышают собственную самооценку. Ведь проблемы со здоровьем зачастую ведут к утрате связей в обществе, в результате люди чувствуют себя «на обочине жизни». А те, кто вовлекается в волонтерскую деятельность, преодолевают самоизоляцию, развивают свой творческий потенциал. Наши инклюзивные добровольцы оказывают помощь получателям социальных услуг на дому и чувствуют себя востребованными в обществе.

Активное долголетие

- Мария Сергеевна, конечно, каждый участник форума «Полезно пенсионерам» - просто образец для подражания не только для людей преклонного возраста, но и для более молодых жителей Приморья. Что включает в себя проект «Активное долголетие» в нашем крае?

- Проект «Активное долголетие» стартовал в Приморье в 2015 году. Он включает в себя ряд программ спортивно-оздоровительного, туристического направления, лекционной деятельности, в том числе по вопросам безопасности, финансовой грамотности. Одно из направлений проекта - организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе предоставление возможности использования спортивных, оздоровительных объектов, развитие социального туризма. В рамках проекта в учреждении осуществляют деятельность 38 клубов по интересам («Добрые встречи», «Школа безопасности», «Школа православия», «Академия здоровья», «Путешественник», «Долгожитель», «Гармония», «Уют», «Оптимист» и т.д.). Все занятия проводятся бесплатно. К организации занятий «по интересам» привлекаются волонтеры. Хочу подчеркнуть возрастающую роль некоммерческих организаций в этой деятельности. Если еще три года назад нам было некого пригласить на тематический круглый стол, то в рамках прошедшего форума обменялись опытом уже 15 НКО, профиль которых - поддержка старшего поколения. И это очень радует.

- К сожалению, возраст со временем берет свое. Насколько важна личность социального работника, который ведь не только оказывает набор услуг, но и зачастую становится связующим звеном с жизнью, которая происходит за пределами квартиры?

- Важность нашей профессии и в том, что соцработник помогает одиноким людям почувствовать, что они не одни, что рядом есть люди, готовые подставить плечо и даже просто выслушать. Для такой работы нужно иметь призвание. Она требует чуткости, сострадания и искреннего желания помочь беспомощному человеку. Человеку в возрасте очень важна привычная обстановка, сложившийся за многие годы круг общения. И социальный работник помогает сохранить важную связь с «внешним миром». Кстати, с этого года одиноко проживающие инвалиды I группы и приморцы, не имеющие инвалидности, но нуждающиеся в постороннем уходе, получили возможность получать гарантированные надомные услуги бесплатно.

Важно!

Форум-выставка «Полезно пенсионерам» во Владивостоке, состоявшийся 26-27 сентября, открыл декаду, приуроченную к Дню пожилого человека. Мероприятие ежегодно проходит в Приморье в рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка населения Приморья» на 2013-2021 годы. В 2019 году он стартовал по региональной программе «Старшее поколение», входящей в национальный проект «Демография». Основная цель - увеличение продолжительности здоровой жизни до 68 лет и создание условий для активного долголетия и повышения качества жизни приморцев пожилого возраста.