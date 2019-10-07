2019-10-07T07:43:42+03:00
Общество

Исчезнувшая стела приморского города превратилась в «украшение» для коттеджа

Местные жители возмущены подобным отношением к памятному знаку
Милана СОКОЛ
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Теперь каменный указатель украшает въезд во двор и обочину. Фото: dpscontrol125rusТеперь каменный указатель украшает въезд во двор и обочину. Фото: dpscontrol125rus
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Каменный указатель, некогда украшавший въезд в Артем, обозначающий границу населенного пункта, оказался попросту выкинут на обочину. Исчезнувший много лет назад знак, который местные жители считают реликвией, буквально накануне удалось отыскать на одной из улиц города. Теперь каменное изваяние украшает обочину и заезд к частному дому, сообщает «КП»-Владивосток».

– Те, кто давно живет в Артеме, наверняка помнят, что перед въездом в поселок Угловое стоял каменный знак. Он долгие годы был символом нашего города, обозначая границу населенного пункта – Артем. Потом он неожиданно исчез, мы были уверены, что эту своего рода стелу перенесли на другое место, но, увы, поиски на автодороге не увенчались успехом. И только на днях эта историческая реликвия была обнаружена на улице Белинского, за территорией бывшей швейной фабрики»,– делятся жители Артема в популярной автомобильной группе в Инстаграм.

Раньше щит украшал магистраль. Фото: dpscontrol125rus

Раньше щит украшал магистраль. Фото: dpscontrol125rus

По словам очевидцев, знак лежит перед входом в один из жилых домов частного сектора. Хорошо сохранившийся указатель, не тронутый временем, гордо украшает обочину.

– Ему бы, как уже бывшему символу города Артема, за день встречавшему тысячи автомобилей, занять свое почетное место возле городского музея, как минимум, – сетуют местные жители.

Однако разобраться в таинственных перемещениях довольно тяжелого городского объекта оказалось не так просто. Специалисты пресс-службы администрации Артема поделились, что указатель был снят еще во время строительства дорог к саммиту АТЭС-2012 года, но каким образом он появился на улице Белинского, не известно. По словам руководителя ведомства, ранее были предприняты попытки вернуть каменную табличку на место, однако согласовать установку не удалось на федеральном уровне. Сотрудники администрации отметили, что на въезде в город сейчас установлен информационный щит, однако пообещали взять на контроль, волнующий жителей вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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