2019-10-07T06:05:33+03:00
Звезды

«Свет рампы» открыл новые таланты Приморья

Краевой конкурс-биеннале самодеятельных театральных коллективов завершил работу в минувшую субботу
Елена КРАЙНЕВА
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Шоу привело в восторг публику.Шоу привело в восторг публику.Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
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Два дня, 27 и 28 сентября, компетентное жюри знакомилось с постановками любительских театров края, чтобы выбрать лучшие коллективы, которые получат дипломы и памятные призы конкурса. А зрители хохотали над «Вредными советами» Григория Остера (театральная студия NEXT), завороженно следили за действом, которое развернул «Волшебник Изумрудного города» (заслуженный коллектив Приморского края, образцовый музыкальный театр «Овация»), от души веселились на «Празднике непослушания» Сергея Михалкова» (детская театральная студия «Маска»), восхищались театрализованным представлением «Мода и жизнь» (образцовый театр моды Diamond) и многими другими выступлениями приморских дарований.

Жюри стояло перед непростым выбором. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Жюри стояло перед непростым выбором.Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

- Конкурс приурочен к Году театра в России, важному событию для культурной жизни страны и формирования общественного сознания. Выступить в это время особенно почетно для поклонников Мельпомены, - рассказал генеральный директор Приморского краевого центра народной культуры Роман Нечаев. - Всего на конкурс было прислано 28 заявок из разных районов Приморского края.

Зрители активно поддерживали артистов. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Зрители активно поддерживали артистов.Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

На сцене Дворца культуры железнодорожников друг друга сменяли театральные коллективы из Владивостока, Дальнегорска, Партизанска, Находки, Арсеньева, Артема, Лучегорска а также Кавалеровского, Михайловского и Шкотовского муниципальных районов. Уссурийский городской округ представляли сразу девять театральных студий. Было на что посмотреть и кому аплодировать.

Патриотическая тема не осталась «за кадром» конкурса. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Патриотическая тема не осталась «за кадром» конкурса.Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Приморским талантам все жанры подвластны. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Приморским талантам все жанры подвластны.Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Во время конкурса публика видела истинное перевоплощение юных артистов. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Во время конкурса публика видела истинное перевоплощение юных артистов.Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Свои роли ребята исполняли с настоящим вдохновением. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Свои роли ребята исполняли с настоящим вдохновением.Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

ИСТОЧНИК KP.RU

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