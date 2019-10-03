Приморских врачей «вооружают» для борьбы с онкологией

По медицинской статистике, онкология занимает сегодня второе место среди причин смертности после сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому профилактика онкозаболеваний - направление национального проекта «Здравоохранение» и одна из первостепенных задач для врачей Приморья. В этой сфере очень многое зависит от оснащенности лечебных учреждений. Поэтому на приобретение медоборудования экспертного класса направляются беспрецедентные суммы. Так, на реализацию регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» Приморскому краю направлено почти 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. Из них 413,8 миллиона рублей регион получает уже в этом году.

- Новая техника позволит выполнять исследования, необходимые для оперативного выявления заболевания, особенно сложных случаев, - уверен главный врач краевого онкологического диспансера Михаил Волков.

Помощь становится эффективнее

Онконастороженность - задача не только профильных медицинских учреждений. На днях врачи Владивостокской клинической больницы № 2, которую пациенты называют «тысячекоечной» получили 49 единиц современного оборудования для отделения реанимации и отделения сосудистой хирургии. Как пояснили в департаменте здравоохранения Приморского края, это первая партия медицинской техники. Всего медучреждение получит до конца года 258 единиц оборудования. Основная цель обновления материально-технической базы клиники - развитие и совершенствование новых технологий в лечении пациентов, в том числе с онкологическими заболеваниями.

- Впервые за долгое время одна из ведущих больниц региона получает такую большую партию оборудования единовременно. Средства на эти цели - 400 миллионов рублей - направлены из краевого бюджета в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы, - сообщил врио вице-губернатора Виктор Фисенко.

Сейчас руководство клиники распределяет по отделениям 33 прикроватных монитора, которые позволят наблюдать за физиологическими особенностями пациента, два операционных стола, тромбоэластограф, термостат для хранения тромбоцитов, автоматический анализатор крови, аппараты ЭКГ и ИВЛ, а также диагностический бронхофиброскоп и многое другое.

- Параллельно наши специалисты проходят дополнительное обучение работы на новом оборудовании, - рассказала заместитель главного врача по лечебной части Светлана Галактионова.

Кстати, как сообщили в краевом департаменте здравоохранения, в этом году в больницу поступят еще операционные столы, светильники, автоматический инжектор-шприц, гармонический скальпель и многое другое по линии национального проекта «Здравоохранение» и его региональной составляющей «Борьба с онкологическими заболеваниями».

«Найти и обезвредить»

Раннее выявление онкологических заболеваний - главный фактор успешного лечения. И на это нацелены доктора женской консультации при родильном доме № 3 Владивостока. Только за первое полугодие специалисты выявили злокачественные новообразования на ранней стадии у 14 пациенток, тогда как в прошлом году таких диагнозов было поставлено всего восемь.

- Для раннего выявления онкологии, лечения предраковых заболеваний в медучреждении имеются все необходимые кадровые и технологические ресурсы. Наша женская консультация - единственное учреждение в службе родовспоможения в Приморье, где все диагностические исследования стандартизированы, - говорит главный врач роддома №3 Светлана Сагайдачная.

Пациенткам предлагают пройти биохимическое исследование крови на онкомаркеры или цитологическое исследование, которое помогает своевременно выявить заболевания шейки матки. Лаборатория роддома располагает новейшим оборудованием, использование которого позволяет получать точный результат, помогает врачу увидеть пораженные клетки, установить верный диагноз и назначить эффективное лечение. В консультации жительницы Приморья также могут пройти лечение фоновых и предраковых заболеваний для профилактики злокачественных новообразований. Специалисты отмечают: если регулярно проходить профилактический осмотр, то заболевание можно выявить своевременно и предотвратить его развитие.

- Работа в этом направлении выстроена так, чтобы повысить онконастороженность врачей, мотивировать женщин разных возрастов постоянно заботиться о своем здоровье, не упускать возможности посещения профилактических мероприятий, скринингов, - пояснила заместитель директора департамента здравоохранения Приморского края Тамара Курченко.

От Владивостока до «окраин»

Онкологическая служба в регионе активно развивается. Первоочередная задача - приблизить специализированную помощь в районы Приморья. Для этого до конца текущего года в крае будут открыты первые пять центров амбулаторной онкологической помощи.

- До конца этого года в Приморье должны открыться пять центров по борьбе с раком: по одному в Находке, Арсеньеве, Лесозаводске и два во Владивостоке - в девятой и шестой поликлиниках, - рассказала Тамара Курченко.

Создание центров амбулаторной онкологической помощи - это часть масштабного национального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями. Каждый из них будет представлять собой специализированное учреждение, где все население ближайших микрорайонов сможет пройти обследование, а также получать лечение рака. Так, например, в одном месте пациенту будут доступны все виды биопсии новообразований и проведение углубленного эндоскопического и ультразвукового обследования, в том числе на таком оборудовании, как компьютерный томограф и магниторезонансный томограф.

Шестая поликлиника Владивостока разместит специализированное подразделение в здании бывшего родильного дома на Черемуховой, 32:

- Для оснащения центра мы в этом году получаем оборудование на 123 миллиона рублей. На это предоставлена субсидия из краевого бюджета. Это будут компьютерные томографы, мощные рентгеновские аппараты с функцией на три рабочих места, а также флюорографы, маммографы со стереоскопической приставкой, высокоточные ультразвуковые аппараты. Все оборудование сейчас на подходе, - пояснила главный врач поликлиники Анастасия Худченко.

Всего же в рамках национального проекта в Приморье за три года планируется организовать 11 центров амбулаторной онкологической помощи.

- Первые пять будут открыты в 2019 году, один - в 2020 год,. и еще пять - в 2021-м. Центры будут обладать полным спектром оборудования и специалистов, необходимых для комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований, - сообщил руководитель профильного департамента Виктор Фисенко.

А в это время

Приморский край вошел в проект развития паллиативной помощи «Регион заботы». Решение об этом было принято в сентябре в ходе работы в крае международного форума, на котором обсуждались проблемы противоболевой терапии онкологических больных. Отдельное внимание участники обсуждения уделили работе с родственниками тяжелобольных.

- Тема паллиативной помощи, онкологии крайне актуальная. Сегодня ей уделяется пристальное внимание как на общероссийском, так и региональном уровнях. В Приморье программа развития системы паллиативной медицинской помощи для детей и взрослых принята в числе первых, - подчеркнул Виктор Фисенко.

По словам главного специалиста департамента здравоохранения Приморского края по паллиативной помощи Андрея Денежа, Приморский край не случайно выбран международной ассоциацией для проведения форума. Губернатор Олег Кожемяко обратился в проектный офис Общероссийского народного фронта, который сегодня занимается разработкой дорожной карты реализации проекта на территории нашего региона.