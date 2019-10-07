Мужчина с большой буквы - Мы навсегда запомним Самвела

Заирбек Юсупов, президент ХК "Адмирал":

Выражаю искренние соболезнования родным и близким Самвела, его друзьям, всем, кто его знал. Мы потеряли одного из самых храбрых и мужественных людей.

Три полных сезона Самвел был настоящим сердцем и душой «Адмирала», надёжной опорой, на которой держался весь коллектив.

И после ухода из «Адмирала» Сэм оставался частью нашей приморской хоккейной семьи. Мы навсегда запомним его, как капитана команды, верного друга, самоотверженного бойца и Мужчину с большой буквы.

Не будет преувеличением сказать, что без профессионализма Самвела нам никогда не удалось бы возродить команду в 2017/2018 годах, сделать ее сильнее и проложить путь к новым победам.

Самвел больше не выйдет на лёд, но память о нем будет жить в наших сердцах.

Светлая память.