2019-10-07T08:47:36+03:00
Общество

Авиакомпания предложила слетать из Владивостока в Москву и обратно за 12 тысяч рублей

Действие аттракциона невиданной щедрости ограничено
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Для детей от 2 до 12 лет билеты в Москву (или во Владивосток) будут стоить еще дешевлеДля детей от 2 до 12 лет билеты в Москву (или во Владивосток) будут стоить еще дешевлеФото: Иван ВИСЛОВ
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У жителей и гостей Владивостока появилась возможность слетать в столицу нашей родины и не умереть от безденежья и последующего голода. Одна из авиакомпаний объявила снижение цен, уникальное для данного направления.

«ИрАэро» предлагает отправиться в Москву из Владивостока прямым рейсом на Boeing-777. Стоимость перелета (внимание) – от 6,2 тысячи в одну сторону и от 12 тысяч рублей туда и обратно. Для детей от 2 до 12 лет билеты в Москву (или во Владивосток) будут стоить 4,6 тысячи рублей.

Сниженная стоимость перелета будет действовать с 19 октября по 16 ноября. Авиакомпания уже открыла бронь - билеты, естественно, разлетаются, как «горячие пирожки». В стоимость входит 20 килограммов багажа и пять килограммов ручной клади.

Для сравнения, билеты по маршруту Владивосток-Москва-Владивосток в популярных авиакомпаниях в среднем обойдутся в 21-29 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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