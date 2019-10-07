Каждый десятый терминал в автобусах Владивостока до сих пор списывает за проезд 23 рубля, поэтому их пока прячут

Владивосток массово переходит на использование терминалов безналичной оплаты в общественном транспорте. Процесс перехода на полную цифровизацию оплаты затянулся, однако после того, как был поднят тариф на проезд, появился дополнительный стимул и меры воздействия. Но что делать, если в салоне автобуса нет терминала для оплаты?

Во-первых, стоит учесть, что сейчас в городе проходит этап массовой перепрошивки терминалов. Как рассказали в пресс-службе администрации Владивостока, эта мера связана как раз с изменением тарифа. Грубо говоря, нужно сделать так, чтобы устройство списывало с карты именно 28 рублей, вместо 23. Именно поэтому в некоторых автобусах сейчас отсутствуют терминалы. Впрочем, этот процесс не должен затянуться на длительный срок, так как уже более 90% всех терминалов списывает корректную сумму.

Во-вторых, водитель может попросту не предоставить вам терминал. Причины при этом могут быть озвучены самые разные. Терминал постоянно падает, так как не закреплен, поэтому водитель его спрятал глубоко подальше за сиденье, ну а что, техника то вещь дорогая! Нет связи с банком, а раз нет связи, то и не нужно всем показывать сам девайс, дабы не создавать очереди на выходе. Ну и конечно же самое простой вариант, когда водитель «забыл» о существовании электронного устройства, считывающего карточки.

Все это сделано для того, чтобы пассажиры в конечном итоге рассчитались за проезд столь полюбившимся для водителей способом - наличными. Однако если вы все же планируете оплатить поездку «по безналу», то помните, во всех автобусах Владивостока должны иметься исправные рабочие терминалы, при помощи которых это можно осуществить. А перевозчик несет полную ответственность за их работоспособность. В случае, если вы его не видите - попросите у водителя этот прибор.

Есть еще одна уловка, на которую могут пойти недобросовестные перевозчики. Вам могут предложить вместо стационарного терминала перевести деньги по номеру телефона. Но в таком случае вы можете переслать деньги напрямую на личный счет водителя, что также является нарушением установленных правил. Кроме того при совершении этой операции вы не получите чека, который одновременно является и упрощенным договором на оказание услуг, в частности на перевозку.

В том случае, если водитель отказывается предоставить вам терминал для безналичной оплаты, следует записать регистрационный номер автобуса (гос. номер транспортного средства), бортовой номер (если таковой имеется), номер маршрута, а также время и остановку, где вам было отказано в услуге. С этими данными смело можно обращаться в управление транспорта администрации Владивостока, либо через интернет-приемную. Нарушителя действующего законодательства ждет денежный штраф в размере 8 тысяч рублей.